Рекламодателям

ВТБ призывает к борьбе с дропперами на всех уровнях

  • 24/08/2022, 15:44
ВТБ поддерживает предложение Банка России обязать кредитные организации приостанавливать доступ дропперов к банковским счетам и дистанционным каналам, при этом напоминая о необходимости бороться с ними на всех уровнях, включая обслуживание в офисах.

Новости бизнесаВТБ считает необходимым усилить контроль над дропперами – физлицами и компаниями, на счета которых выводятся средства, похищенные злоумышленниками из банков. Если дроппер попал в базу данных ЦБ, то нужно не только заблокировать его дистанционные каналы обслуживания, но и ограничить возможность снять деньги через отделения банков. Это позволит предотвратить их дальнейшее обналичивание.

«Мы принимаем активное участие в совместной работе с ЦБ РФ по противодействию действиям дропперов и видим эффективность внедряемых мер защиты, в частности внедрение «периода охлаждения», в ходе которого клиент сможет отозвать свой платеж. Наравне с обязательной блокировкой дистанционных каналов обслуживания дропперов из базы данных ЦБ это позволит снизить их активность, в том числе в области социальной инженерии. Еще одной действенной мерой может стать ограничение возможности снятия денег со счетов дропперов в отделениях, чтобы мошенники не могли пользоваться этой лазейкой», – отметил старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

ВТБ также предлагает усилить борьбу с подменными номерами и фишингом в интернете. По оценке банка, необходимо изменить процесс регистрации пользователей у операторов связи, подтверждая ее с помощью электронной подписи (УКЭП) или на портале Госуслуг (ЕПГУ). Это позволит исключить оформление виртуальных АТС с возможностью использования подменных номеров, поскольку конечный пользователь всегда будет идентифицирован. Подобная верификация необходима и при регистрации доменного адреса в интернете для оперативной блокировки мошеннических ресурсов.

В целом за первое полугодие ВТБ обработал почти 3,9 млн обращений по темам, связанным с мошенничеством. Общий объем спасенных денежных средств составил около 13 млрд рублей, ВТБ защитил средства почти 600 тыс. клиентов.

806

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : Мошенники дропперы ВТБ


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

недвижимость Новосибирска, интервью

Рынок недвижимости Новосибирска справился с испугом

Все материалы
Лента новостей

Новосибирский депутат пожалуется на полицию в Европейский суд по правам человека

24/08/2022, 17:35

Следственный комитет выяснит причину демонтажа стелы в честь героев войны в Новосибирске

24/08/2022, 16:47

В Иркутской области завели дело о контрабанде леса на 1,4 млрд рублей

24/08/2022, 16:32

Сведения о доходах и имуществе депутата снова стали поводом для лишения мандата

24/08/2022, 16:19
Популярное

Отечественные программисты работают над заменой Windows и Microsoft

24/08/2022, 14:33

Введение штрафов за отсутствие маркировки интернет-рекламы отложили до марта 2023 года

24/08/2022, 12:51

Правительство утвердило список российских сервисов для предустановки на смартфоны

23/08/2022, 16:51

Новости компаний

В рамках «Технопрома-2022» прошел очередной раунд подписания Кодекса этики в сфере искусственного интеллекта

24/08/2022, 16:23

ДОМ.РФ и ВТБ упрощают строительство частных домов

24/08/2022, 15:42

Участники нацпроекта «Производительность труда» представили разработки на «Технопроме-2022»

24/08/2022, 11:58

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска