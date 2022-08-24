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Отечественные программисты работают над заменой Windows и Microsoft

  • 24/08/2022, 14:33
Автор:
digital
Сергей Цукарь рассказал о кибератаках, импортонезависимости и разработках в новосибирском регионе.

Как сообщил КП-Новосибирск министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, регион занимает первое место по наличию проводного скоростного интернета в домохозяйствах области. Кроме того, среди регионов России Новосибирская область второй год подряд занимает 6 место по качеству оказания услуг в электронном виде. А в рейтинге цифровой трансформации, отражающем уровень цифровизации региональных отраслей – государственное управление, здравоохранение, образование, социальная сфера, транспорт, городская среда, сельское хозяйство, по итогам 2021 года, регион занял пятое место среди всех субъектов РФ.

— Пару лет мы были, наверное, единственными в стране, у кого был голосовой помощник, интегрированный с медицинской информационной системой – робот Николай, — добавил Сергей Цукарь. — У нас есть опыт синергии государственных услуг и коммерческих. Также в этом году мы запустили мобильное приложение для аграриев.

К сожалению, кроме развития сервисов, приходится противостоять и цифровой преступности. С начала года новосибирские информационные системы выдержали больше 260 тысяч кибератак.

— Атакуют сайты школ, вузов во время приемных кампаний, сайты многофункционального центра, — уточняет Цукарь. — У нас в регионе создан киберштаб. Отбивать кибератаки позволяет и то, что у нас все программное обеспечение в сфере защиты информации – отечественное. В начале этого года заменили последнее «железо» иностранного происхождения. И теперь точно тут уязвимости не будет.

Министр отметил, что на форуме «Технопром-2022», который проходит в настоящее время в Новосибирске, будут рассматриваться вопросы кибербезопасности.

— Пока у нас на рабочих станциях стоят Windows и Microsoft, есть вероятность уязвимости софта. Здесь мы как раз предложим регионам представить лучшие практики замены таких систем отечественными решениями. Это тоже важный вопрос кибербезопасности и импортонезависимости, — заключил Сергей Цукарь.

Фото с сайта Министерства цифрового развития и связи Новосибирской области

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : цифровизация Минцифры НСО кибератаки Интернет


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