Дом у моря: когда и в каких курортных городах России лучше покупать недвижимость

Покупать недвижимость на отечественных курортах лучше всего осенью, зимой или весной, но только не летом. Об этом рассказал «Известиям» специалист по недвижимости в Сочи Иван Потапов.

Летом большинство покупателей предпочитает отдыхать, а не заниматься просмотрами жилья. Кроме того, не всегда есть билеты, места в отелях, а если и имеются, то цена в высокий сезон в 3–4 раза выше обычной.

Также летом существенно снижен объем предложения — готовые варианты в этот период сдают в аренду, и они просто заняты и недоступны для показов.

При покупке курортной недвижимости специалист посоветовал учесть период ее использования. Например, курортные города Черноморского побережья имеют примерно одинаковый высокий сезон — три месяца с июня по август. В это время сдано практически всё и по очень высокой цене. Есть май и сентябрь — месяца умеренного спроса. В остальное время большинство объектов размещения стоят пустыми, а цены на отели и аренду жилья очень низкие.

Стоит учитывать, что на российском побережье Черного моря территория с субтропическим климатом — это только районы южнее Туапсе. Именно там мягкий климат и не бывает классической зимы. Геленджик, Новороссийск, Анапа и Крым — районы, где зимой находиться не так комфортно, как, например, в Сочи.

Для тех, кто покупает недвижимость с целью инвестиций из всего черноморского побережья стоит рассматривать только федеральную территорию Сириус (Олимпийский парк), Адлер и его окрестности. Причина в том, что находящееся там жилье можно использовать круглогодично.

В свою очередь Анна Васютина, бизнес-консультант, директор тренингового центра Estas.Store, порекомендовала инвестировать в недвижимость прямо сейчас, так как ключевая ставка растет, и цена будет повышаться. По ее словам, в этом плане Сочи лидирует среди курортных городов, но также «хорош Краснодар».

При этом Татьяна Бурлаковская, генеральный директор Golden Brown Group, считает, что при покупке недвижимости на российских курортах сезонный фактор как таковой отсутствует. По ее словам, в таких местах нет более дешевого или, наоборот, дорого времени года. Но лучше всего покупать недвижимость на старте продаж, тогда цена будет минимальной.

Она предупредила, что на некоторых направлениях, например, в Сочи, цена в новостройках очень высокая даже на ранних стадиях. Это обусловлено не только переходом застройщиков на эскроу-счета, но и повышенным спросом на сочинскую недвижимость.

В начале июля в консалтинговой группе SRG сообщили, что по итогам второго квартала 2021 года средняя цена 1 кв. м вторичного жилья среди российских городов больше всего выросла в Сочи — на 20,29%. В среднем «квадрат» здесь стоил 155,78 тыс. рублей. На втором месте Краснодар, где прирост за апрель–июнь составил 12,32%, 1 кв. м жилья стоил 63,65 тыс. рублей.