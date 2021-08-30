Несколько десятков депутатов восстали против застройки городского аэропорта

Депутаты Госдумы, Заксобрания области и горсовета Новосибирска, избранные на территориях Калининского, Железнодорожного и Заельцовского районов, подписали обращение на имя губернатора области Андрея Травникова и мэра Новосибирска Анатолия Локтя с требованием взять под контроль ситуацию с планирующейся застройкой бывшего аэропорта «Северный» компанией «СДС Финанс».

— Общая территория насчитывает 215 га, — сообщается на сайте компании-застройщика. — Настолько крупная застройка не имеет аналогов в третьем городе-миллионнике России. Вы точно будете знать, что детские сады и школы будут в 10-минутной пешей доступности, современная поликлиника рядом с домом… Мы приступаем к освоению первого этапа строительства на 35 га. Здесь будут проживать более 11 тысяч человек, а жилфонд составит более 255 кв. м. Первая очередь строительства составит 29 тысяч кв. м и будет состоять из 5 монолитно-кирпичных домов с общей подземной парковкой на 217 мест.

Как отмечают в своем обращении депутаты, со строительством и вводом в эксплуатацию нового жилого квартала прилегающие к территории проекта объекты социальной и транспортной инфраструктуры не выдержат возросшей на них нагрузки.

— Жители развивающихся северных территорий Новосибирска (Стрижи, Родники, Снегири, Пашино) ежедневно вынуждены тратить часы на дорогу из-за пробок. В случае ввода нового ЖК нагрузка на Красный проспект, Мочищенское шоссе и Жуковского возрастет…, — говорится в обращении депутатов. — Необходимо провести исследования изменений потоков автотранспорта в связи с застройкой «Северного», разработать инфраструктурные решения… Чтобы избежать негативных последствий для северной части Новосибирска, просим приостановить выдачу разрешений на строительство до проработки решений по социальному обеспечению и транспортной доступности будущих жителей территории.

Для выработки данных решений депутаты предлагают губернатору и мэру создать специальную рабочую группу, куда, помимо них, должны войти специалисты профильных подразделений мэрии и областного правительства.

Среди подписавших обращение — депутат Госдумы РФ Андрей Каличенко («Единая Россия»), депутаты Заксобрания Константин Антонов («Родина»), Вячеслав Илюхин («Родина»), Дарья Карасева («Новые люди»), Роман Мурзин («Новые люди»), Андрей Пак («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Илья Поляков (независимый), Евгений Покровский («Единая Россия»), Иван Сидоренко («Единая Россия»), депутаты горсовета Игорь Атякшев («Единая Россия»), Елена Воронина («Единая Россия»), Ирина Константинова («Единая Россия»), Евгений Крайнов («Единая Россия), Владислав Люмин («Единая Россия»), Леонид Рыбин (независимый), Степан Сафонкин (независимый), Василий Стрекалов (ЛДПР), Игорь Украинцев (независимый), Павел Чернышов («Единая Россия») и Екатерина Шалимова (независимая).