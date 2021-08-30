Трансформаторы как основной элемент электрических подстанций

Однако потребителям подается энергия стандартного напряжения (220, 110, 380 В). Чтобы принять, усилить, понизить напряжение, строятся, монтируются, устанавливаются специальные конструкции – трансформаторные подстанции (ТП). Они обеспечивают объекты электроэнергией заданных параметров.

В современных квартирах, домах большое количество электронного оборудования, приборов, чувствительных к качеству питающего напряжения. Кроме того, на промышленных предприятиях технологические машины, станочное оборудование функционирует в штатном режиме при стабильных значениях элекронапряжения и частоты. В связи с этим к ТП предъявляются строгие требования по постоянству параметров электроэнергии, поступающей потребителям. Из-за этого монтаж, обустройство, разводка, техобслуживание, ремонт ТП осуществляется только квалифицированными специалистами с соответствующим допуском.

Для установки, технического обслуживания трансформаторных подстанций можно обратиться в компанию «Инжениум»: https://inge.su/uslugi/obsluzhivanie-sistem-elektrosnabzheniya/transformatornye-podstantsii/. Новосибирская инженерная компания занимается техническим обслуживанием электрооборудования не только в Новосибирской области, но и в соседних регионах России.

Основные элементы электрических трансформаторных подстанций

ТП – это технически сложное сооружение со множеством устройств и приспособлений. Основа всего преобразовательного процесса – силовой понижающий трансформатор. Его функция – понижение входного напряжения до величин, оптимальных для работы электроприборов, оборудования бытовых и производственных объектов. Для приема, коммутации, защиты, измерения характеристик и параметров электросети служат распределительные устройства (РУ). На входе трансформатора – РУ высокого напряжения, на выходе – низкого. Обязательно наличие вспомогательных устройств, которые обеспечивают:

предохранение от резких перепадов;

разъединение;

ограничение;

автоматическое выключение.

Контрольно-измерительные приборы, устройства защиты, автоматизации размещаются в специальных шкафах.

Виды ТП

Какую именно электроподстанцию выбрать, зависит от факторов:

количество потребителей, питающихся от подстанции и значение электрических характеристик, а, следовательно, и число силовых трансформаторов;

величина напряжения на входе и мощности на выходе;

вид помещения, где монтируется все основное и вспомогательное оборудование.

Популярны ТП комплексного типа (КТП), которые представляют собой специальные контейнеры с уже скомпонованным оборудованием. Они актуальны для обеспечения энергией небольшого числа потребителей. Чтобы подать электропитание на крупные промышленные объекты, как правило, строится стационарное помещение на железобетонном фундаменте. В нем размещается все необходимое электрооборудование и устройства.

Техобслуживание ТП

Потребители будут обеспечены качественной электрической энергией, если квалифицированные специалисты проводят своевременное, грамотное техническое обслуживание ТП и при необходимости ремонт. Техобслуживание, ремонт трансформаторных подстанций – прерогатива деятельности сотрудников специализированной инженерной компании «Инжениум».

Специалистами Новосибирской инженерной компании, имеющими допуски, используются высокоточные приборы, современная электронная, компьютерная аппаратура. Выполняется комплекс квалифицированных действий: от визуального контрольного осмотра всего электрооборудования до тщательного измерения всех параметров электросети. Это позволяет повысить эксплуатационную надежность, снизить вероятность возникновения аварийных, форс-мажорных ситуаций, различного рода поломок до минимума. Своевременный ремонт и замена элементов оборудования – ключ к беспрерывной штатной работе трансформаторных подстанций.