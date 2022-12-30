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Дом в элитном коттеджном поселке или квартира в центре?

  • 30/12/2022, 19:17
По данным агентств элитной недвижимости, в 2019-2020 годах на каждого покупателя загородного дома в одном из престижных загородных комплексов приходилось до 3-4 покупателей элитной квартирной недвижимости в городе.

Сейчас ситуация несколько изменилась, и на фоне кризиса в сегменте столичных квартир и апартаментов, все больше зажиточных россиян смотрят в сторону собственного дома в одном из коттеджных поселков недалеко от Москвы. Например, дома в поселке Гринфилд.

«Зеленый» фактор

Несмотря на то, что элитные коттеджные поселки расположены недалеко от столицы, они находятся в живописных местах, посреди лесных массивов, а не в «бетонных джунглях».

Нередко к озеленению комплексов прикладывают руки ландшафтные дизайнеры, и тогда в поселках появляются красивые рукотворные водоемы, парки, аллеи. Таким образом, жильцы элитных поселков получают все преимущества жизни на природе, но по факту живут в Москве.

Свой дом и свой участок

Свой дом – это отдельная категория недвижимости, которую нельзя сравнивать с квартирой пусть и соответствующего класса.

Дело не только в площади, которая в случае с домами в элитных поселках может составлять и 1000, и 2000 квадратных метров, но и в планировке, и в качестве ремонта, и в той независимости, которую получает владелец дома. Свой дом – это простор, отсутствие соседей за стенкой, больше возможностей для интерьерных перестановок. Дома в поселках могут продаваться, как без ремонта, со свободной планировкой или с черновой отделкой, так и с готовым ремонтом.

\Элитные дома в подмосковье

Участки в поселках бизнес и премиум-класса тоже немаленькие. Вместе с домом вы получите в распоряжение от 20-30 до нескольких гектаров земли, на которых можно возвести дополнительные архитектурные формы, посадить газон или сад.

Инфраструктура

Многих пугает удаленность поселков от столицы, пусть речь и идет о 10-20 километрах в большинстве случаев.

В элитных коттеджных поселках все продумано так, чтобы жильцы имели в шаговой доступности необходимое для полноценной жизни за городом. Это могут быть не только магазины, но учебные центры и детские сады для детей на охраняемой территории, спортивные центры с теннисными кортами и полями для гольфа, клубы и SPA-салоны.

При необходимости с охраняемой территории можно попасть на шоссе или платный участок дороги и доехать до делового центра столицы за небольшой промежуток времени.

Фото предоставлено рекламодателем.

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