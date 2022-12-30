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Образование в Чехии для иностранцев

  • 30/12/2022, 18:58
Обучение в Чехии
Образование в Чехии – это хорошая возможность построить карьеру за границей. Ею могут воспользоваться не только местные жители, но и иностранцы.

Многие студенты из СНГ выбирают Чехию для получения высшего образования. Главный аргумент в пользу переезда в эту страну – возможность бесплатного обучения. Для поступления в один из местных университетов или колледжей, достаточно знать чешский язык. Обучение на одно из международных языков также возможно, но уже на платной основе.

Основные преимущества получения образования в Чехии

Обучение в Чехии для иностранцев имеет немало плюсов. К изучению чешского языка желательно приступить за несколько месяцев, а лучше лет до сдачи государственного экзамена. Языковая школа Prague Education Center обладает правом его приема.

Чехия привлекает россиян, белорусов, украинцев и других выходцев из стран СНГ. За двенадцать месяцев интенсивного изучения при должном усердии овладеть чешским языком более чем реально. Полученных знаний будет достаточно для зачисления в один из местных университетов.

Основные плюсы обучения в Чехии заключаются в:

  • доступности образования;
  • большом количестве популярных специальностей;
  • возможность выбора дисциплин, преподавание которых осуществляется на английском.

Национальный язык реально освоить в течение года и это огромный плюс. Другое преимущество заключается в приемлемых ценах на образование с питанием. В большинстве других европейских стран они гораздо выше.

Поступить в чешский университет можно сразу после освоения языка.

Что касается самых популярных специальностей, то на первом месте находится медицина. Многие студенты иностранцы приезжают в Чехию, чтобы выучиться на врачей.

Уровень образования тут достаточно высокий, а деления на «бесплатный» и «платный» формат обучения как такого нет. Обучение на чешском языке в любом из государственных университетов независимо от специальности всегда осуществляется на безвозмездной основе.

При этом студенты-иностранцы могут выбрать несколько предметов с преподаванием на английском. Почти во всех вузах имеется возможность написания выпускных квалификационных работ на этом языке. Это прекрасный шанс усовершенствовать английский.

Примечательно, что возрастные ограничения для бесплатного получения образования в Чехии отсутствуют. Возраст студента может быть любым, как и гражданство.

Бесплатное получение второго высшего образования в чешских университетах

Не имеет значения, есть ли у иностранца диплом, полученный в родной стране или нет, если он успешно сдает вступительные тесты, то может обучаться «на бюджете». В Чехии существует возможность получения нескольких бесплатных образований, для этого нет никаких препятствий и ограничений.

Это правило действует на всех уровнях, за учебу не нужно платить ни в бакалавриате, ни в магистратуре, ни в докторантуре. На бакалавриате обучение длится от 3 до 4 лет – срок зависит от выбранной специальности. Магистратуру можно окончить за 1,5-2 года, а докторантуру за 3-4 года.

Обучение остается бесплатным в рамках стандартного периода, плюс 12 месяцев. Если студент не сумел освоить учебную программу в отведенный срок, он может продлить учебу на год. При продлении на больший срок придется заплатить от 20 до 50 тыс. чешских крон за каждые 12 месяцев. Точная сумма зависит от выбранного факультета и специализации.

Обучение в чужой стране иностранцам дается нелегко, но при этом оно очень интересное. В Чехии действует европейская система, соответствующая Болонскому процессу, обеспечивающая мобильность студентов.

Помимо этого учащимся предоставляется возможность выбора предметов и распределения нагрузки, формирования графика занятий. Обучение в чешских университетах подразумевает повышенную самостоятельность студентов.

Они сами формируют учебные планы, а предметы подразделяются на обязательные и определенные по своему выбору. Если студента заинтересовали дисциплины с других факультетов, он вправе включить их в собственный учебный план.

Сдавая очередной предмет, учащийся ВУЗа получает определенное число предметов, к примеру, 3 за 1 дисциплину. В кредитах также исчисляется объем работы, с которой должен справиться студент. За семестр необходимо набрать порядка 30 кредитов, за весь период бакалавриата 180, за обучение в магистратуре 120.

Кредитная система обеспечивает студентам чешских университетов возможность участия в программах по обмену – отъезды на семестр либо на 12 месяцев с целью учебы в иностранные вузы.

В местных учебных заведениях ценится умение озвучивать собственное мнение и критическое мышление. Иностранных студентов в Чехии уважают, ведь они доказали свое право на обучение успешной сдачей вступительного экзамена. Зачастую иностранцы становятся лучшими на своих факультетах.

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