Как правильно встретить 2023 год, чтобы не обидеть ни кота, ни кролика. Традиционные новогодние блюда и не только

Какие же блюда зарекомендовали себя, как наиболее популярные? Ответы на этот и многие другие вопросы в статье.
Чего только не напридумывали изобретательные хозяйки. Тут и яичные «роллы» с творожным сыром, красной рыбой и огурцом. Всевозможные рулетики из ветчины с различными начинками. Тысячи видов канапе. Но самым популярным в этой категории можно назвать холодец. Чем полезен и вреден холодец — это тот вопрос, на который уже дали ответ даже профессионалы в области питания.
Кроме того, среди холодных закусок нельзя не отметить:
Для тех, кому приелся традиционный салат «Сельдь под шубой», можно заменить это блюдо менее затратной по времени закуской «Сельдь на шубе». Это такие мини-бутербродики на основе чёрного хлеба, картофеля, моркови, свёклы, чеснока и майонеза. А поверх всего этого великолепия укладывается кусочек малосольной сельди без костей.
Без салатов не обходится ни один новогодний стол. В этой подгруппе, несомненно, лидируют «Оливье», «Крабовый», «Мимоза», «Шапка Мономаха» и, безусловно, «Селёдка под шубой» в классическом варианте. На этом многообразие салатных шедевров не заканчивается. Не менее вкусными блюдами являются:
Слоёные салаты любят преданно и нежно за их необычность, сочность и самые неординарные сочетания. Тем не менее если это проба пера и прежде такой салат не готовился, то лучше сделать его в небольшом объёме до Нового года. Дабы не омрачить настроение своё и домочадцев.
Если намечается праздник, то его нельзя себе представить без «Мяса по-французски». Свинина, шампиньоны, твёрдый сыр, помидоры и специи делают кушанье вкусным, ароматным и нежным. «Куриная грудка под шубой», «Мясо в фольге», «Куриные рулетики с грибами и сыром», «Слоёная картошка», «Жюльен с курицей и грибами» — лишь малая толика того, что обычно готовят к праздничному столу.
Также можно встретить и такие новогодние блюда:
Выгодно дополнить праздничную феерию вкуса можно при помощи «Картофеля, запечённого в соевом соусе с чесноком», «Языка с грибами под шубой», «Утки, фаршированной апельсинами», «Отбивных с ананасами», «Жаркого в горшочках по-домашнему», «Говядины «Веллингтон» с грибами».
Наступающий год пройдёт под эгидой двух животных — Чёрного Кролика и Кота. Поэтому для начала, нужно определиться, кому отдаёте предпочтение вы. Гастрономические вкусы этих двух представителей китайского календаря сильно различаются. Однако, есть главное правило, не ставить на стол блюда из крольчатины, зайчатины и говядины.
В качестве разрешённых яств можно рассмотреть следующие угощенья и напитки:
Яйца и молочные продукты относят к нейтральным. На них нет запрета, и они отлично разнообразят праздничное меню. Что касается крепких спиртных напитков, то последние допускаются в очень небольших католичествах и—то в виде составляющих для коктейлей.
Бобовые — нут, чечевица, бобы, фасоль — могут стать причиной дискомфорта в желудке у человека и гибели у кроликов. Поэтому эти продукты на столе в Новый год присутствовать не должны.
В качестве десертов рекомендуют: фруктовое парфе, трайфлы с ягодами и муссом, морковный кекс, мороженое с ягодами или жаренное в кокосовой стружке, ванильный чизкейк, пудинги, торты.
Чтобы праздничное застолье прошло без сучка и задоринки, необходимо заранее распланировать, какие продукты и в каком количестве должны быть закуплены. Только так можно добиться гармоничного сочетания блюд, обеспечить хорошее настроение и отсутствие проблем с пищеварением.
Изображение от timolina на Freepik
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