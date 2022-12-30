Как правильно встретить 2023 год, чтобы не обидеть ни кота, ни кролика. Традиционные новогодние блюда и не только

Какие же блюда зарекомендовали себя, как наиболее популярные? Ответы на этот и многие другие вопросы в статье.

Холодные закуски

Чего только не напридумывали изобретательные хозяйки. Тут и яичные «роллы» с творожным сыром, красной рыбой и огурцом. Всевозможные рулетики из ветчины с различными начинками. Тысячи видов канапе. Но самым популярным в этой категории можно назвать холодец. Чем полезен и вреден холодец — это тот вопрос, на который уже дали ответ даже профессионалы в области питания.

Кроме того, среди холодных закусок нельзя не отметить:

картофельные корзинки с селёдочным «кремом»;

закуску «грибочки» из яиц, сыра, ветчины и помидоров черри;

сырный снек на ананасовых кольцах с сыром, яйцами и томатами;

тарталетки с печенью трески, красной икрой и маслом;

яичные рулетики с сыром и чесноком, фаршированные грибы.

Для тех, кому приелся традиционный салат «Сельдь под шубой», можно заменить это блюдо менее затратной по времени закуской «Сельдь на шубе». Это такие мини-бутербродики на основе чёрного хлеба, картофеля, моркови, свёклы, чеснока и майонеза. А поверх всего этого великолепия укладывается кусочек малосольной сельди без костей.

Салаты

Без салатов не обходится ни один новогодний стол. В этой подгруппе, несомненно, лидируют «Оливье», «Крабовый», «Мимоза», «Шапка Мономаха» и, безусловно, «Селёдка под шубой» в классическом варианте. На этом многообразие салатных шедевров не заканчивается. Не менее вкусными блюдами являются:

«Венеция» с копчёной куриной грудкой, сыром и овощами;

слоёный салат «Нежность» с курицей, грибами, яйцами и сыром;

салат с курицей, ананасами, яйцами, шампиньонами, огурцами;

«Обжорка» на основе говядины, солёных огурцов, кукурузы;

«Мандариновый шок» из сыра, мандаринов, майонеза и чеснока.

Слоёные салаты любят преданно и нежно за их необычность, сочность и самые неординарные сочетания. Тем не менее если это проба пера и прежде такой салат не готовился, то лучше сделать его в небольшом объёме до Нового года. Дабы не омрачить настроение своё и домочадцев.

Горячие блюда

Если намечается праздник, то его нельзя себе представить без «Мяса по-французски». Свинина, шампиньоны, твёрдый сыр, помидоры и специи делают кушанье вкусным, ароматным и нежным. «Куриная грудка под шубой», «Мясо в фольге», «Куриные рулетики с грибами и сыром», «Слоёная картошка», «Жюльен с курицей и грибами» — лишь малая толика того, что обычно готовят к праздничному столу.

Также можно встретить и такие новогодние блюда:

«Свиная шея, запечённая на луке» с чесноком, маслом и соевым соусом;

«Курица в медово-чесночном соусе» с добавлением соли и специй;

«Рыба под шубой» из филе рыбы, сыра, лука, майонеза и зелени;

«Свиные рёбрышки в духовке под яблочно-медовой глазурью»;

«Кальмары, фаршированные крабовым салатом».

Выгодно дополнить праздничную феерию вкуса можно при помощи «Картофеля, запечённого в соевом соусе с чесноком», «Языка с грибами под шубой», «Утки, фаршированной апельсинами», «Отбивных с ананасами», «Жаркого в горшочках по-домашнему», «Говядины «Веллингтон» с грибами».

Что приготовить для встречи 2023 года: рекомендации профессионалов

Наступающий год пройдёт под эгидой двух животных — Чёрного Кролика и Кота. Поэтому для начала, нужно определиться, кому отдаёте предпочтение вы. Гастрономические вкусы этих двух представителей китайского календаря сильно различаются. Однако, есть главное правило, не ставить на стол блюда из крольчатины, зайчатины и говядины.

В качестве разрешённых яств можно рассмотреть следующие угощенья и напитки:

рыба, птица, свинина, баранина;

салаты из овощей и мясных ингредиентов;

гарниры из овощных и злаковых культур;

шампанское, ликёры, вина, коктейли;

любые безалкогольные напитки.

Яйца и молочные продукты относят к нейтральным. На них нет запрета, и они отлично разнообразят праздничное меню. Что касается крепких спиртных напитков, то последние допускаются в очень небольших католичествах и—то в виде составляющих для коктейлей.

Бобовые — нут, чечевица, бобы, фасоль — могут стать причиной дискомфорта в желудке у человека и гибели у кроликов. Поэтому эти продукты на столе в Новый год присутствовать не должны.

В качестве десертов рекомендуют: фруктовое парфе, трайфлы с ягодами и муссом, морковный кекс, мороженое с ягодами или жаренное в кокосовой стружке, ванильный чизкейк, пудинги, торты.

Чтобы праздничное застолье прошло без сучка и задоринки, необходимо заранее распланировать, какие продукты и в каком количестве должны быть закуплены. Только так можно добиться гармоничного сочетания блюд, обеспечить хорошее настроение и отсутствие проблем с пищеварением.