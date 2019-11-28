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Дома культуры растиражируют

В области готовятся строить РДК в формате модульных объектов.
  • 28/11/2019, 16:48
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— В 2019 году мы планируем сдать районный дом культуры (РДК) в селе Шадрино. Это пилотный проект быстровозводимых зданий. После отработки данный проект, точно также как модульные ФАПы, будет включен в реестр повторного применения министерства строительства. Мы предполагаем, что с 2020 года он будет тиражироваться по сельским населенным пунктам области, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

В 2020 году запланировано строительство 5 быстровозводимых РДК, а также завершение возведения домов культуры в Карасуке, Чистоозерном и Барабинском районе.

По словам министра, сегодня в регионе работает 4 завода, которые могут производить модульные фельдшерско-акушерские пункты. Основной поставщик всех металлоконструкций, которые имеют особые характеристики и могут обеспечивать условия, необходимые для медицинского учреждения: особое покрытие внутри помещения, сборный металлический каркас и т.д. — ГК «Дорхан» (DoorHan).

— С этой компанией мы работаем уже четвертый год, планируем, что будем с ней делать и быстровозводимые районные дома культуры, — добавил Шмидт.

В Новосибирской области планируется производство модульных зданий

Сегодня предусмотрено 3 варианта РДК, в зависимости от размера населенного пункта, где он будет устанавливаться: на 100, 150 и 200 мест. Ориентировочная цена — около 40 млн рублей.

ГК «ДорХан» создана в 1994 году. Сегодня в холдинг входит 18 заводов, расположенных в России и за рубежом, 24 производственно-складских комплекса и 47 торговых представительств, говорится на сайте компании. ГК производит ворота, роллеты, дверные и алюминиевые системы, перегрузочное оборудование, модульные конструкции и т.д.

Фото: с сайта компании

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