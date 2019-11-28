Волейбольный центр может подорожать на 600 млн рублей

Чиновник подчеркнул, что финансирование центра полностью сбалансировано по деньгам, выполнены все работы по благоустройству прилегающей территории. Малая тренировочная арена готова почти на 100%. Напомним, арена рассчитана на размещение 5,5 тысяч зрителей.

По его оценкам, дополнительное финансирование может составить около 600 млн рублей. Эти средства необходимы на закупку специализированного оборудования, монтаж систем безопасности и эвакуации зрителей. Иван Шмидт добавил, что регион уже получил подтверждение федерального бюджета о поддержке откорректированного проекта. Область рассчитывает, что около 500 млн рублей поступят до конца 2019 года.

Более детально рассказать о проекте гостиничного комплекса и назвать инвестора он отказался, отметив, что эта информация будет выводиться в публичную плоскость только после подписания соответствующих соглашений.

Строительство крупнейшего за Уралом волейбольного центра идет на пересечении улиц Фрунзе и Ипподромской магистрали. Новый спортивный объект расположится на участке площадью почти 4,5 гектара (при площади зданий около 20 тысяч кв. м). Он будет состоять из двух сблокированных зданий: основного трехэтажного, в котором разместится главная спортивная арена со вспомогательными помещениями, и двухэтажного тренировочного спортзала. Два игровых поля с искусственным покрытием — в блоке спортивной арены и в тренировочном блоке высотой 15 и 12,5 метров соответственно; два тренажерных зала, восемь раздевалок, помещения для тренеров и судей, для проведения допинг-контроля, медико-восстановительный центр, офисы для работы организаторов соревнований, пресс-центр и кафе, комплекс помещений для комфортного размещения зрителей — вот далеко неполный перечень помещений, оборудование которых предусмотрено при строительстве спортивного комплекса. Предельная стоимость объекта — 1,8 млрд рублей.Подрядчиком строительных работ является компания ООО ПКФ «АГРОСЕРВИС». Стоимость контракта — 505,7 млн рублей.