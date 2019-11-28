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Волейбольный центр может подорожать на 600 млн рублей

Эти средства необходимы для обеспечения безопасности зрителей по стандартам международных соревнований.
  • 28/11/2019, 17:07
Автор: Юлия Данилова
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Рядом с волейбольным центром может появиться гостиничный комплекс.

— Общая готовность волейбольного центра, который сейчас возводится в Новосибирске, составляет 65%. Мы обязаны его ввести не позднее августа 2020 года, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Чиновник подчеркнул, что финансирование центра полностью сбалансировано по деньгам, выполнены все работы по благоустройству прилегающей территории. Малая тренировочная арена готова почти на 100%. Напомним, арена рассчитана на размещение 5,5 тысяч зрителей.

В Новосибирске дан старт строительству Регионального центра по волейболу

— Объект нам обойдется дороже, чем планировалось изначально, так как Новосибирская область заявлена площадкой на проведение Международного чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Это накладывает на нас обязательства по обеспечению повышенных мер безопасности на объекте, которые соответствуют статусу международных соревнований. Сейчас в проектную документацию вносятся изменения, проводится экспертиза, — говорит Шмидт.

По его оценкам, дополнительное финансирование может составить около 600 млн рублей. Эти средства необходимы на закупку специализированного оборудования, монтаж систем безопасности и эвакуации зрителей. Иван Шмидт добавил, что регион уже получил подтверждение федерального бюджета о поддержке откорректированного проекта. Область рассчитывает, что около 500 млн рублей поступят до конца 2019 года.

Волейбольный центр появится на полгода раньше, чем планировалось

Волейбольный центр появится на полгода раньше, чем планировалось

— Если говорить о благоустройстве, то сейчас мы облагородили 2/3 береговой линии рядом с объектом. По нашей информации, сейчас зарезервирован участок возле волейбольного центра под строительство гостиничного комплекса. Кроме того, мэрия Новосибирска приняла решение о передаче участка, где расположен частный сектор, под территорию комплексного развития — через выкуп домов, — сообщил министр.

Более детально рассказать о проекте гостиничного комплекса и назвать инвестора он отказался, отметив, что эта информация будет выводиться в публичную плоскость только после подписания соответствующих соглашений.

Строительство крупнейшего за Уралом волейбольного центра идет на пересечении улиц Фрунзе и Ипподромской магистрали. Новый спортивный объект расположится на участке площадью почти 4,5 гектара (при площади зданий около 20 тысяч кв. м). Он будет состоять из двух сблокированных зданий: основного трехэтажного, в котором разместится главная спортивная арена со вспомогательными помещениями, и двухэтажного тренировочного спортзала. Два игровых поля с искусственным покрытием — в блоке спортивной арены и в тренировочном блоке высотой 15 и 12,5 метров соответственно; два тренажерных зала, восемь раздевалок, помещения для тренеров и судей, для проведения допинг-контроля, медико-восстановительный центр, офисы для работы организаторов соревнований, пресс-центр и кафе, комплекс помещений для комфортного размещения зрителей — вот далеко неполный перечень помещений, оборудование которых предусмотрено при строительстве спортивного комплекса. Предельная стоимость объекта — 1,8 млрд рублей.Подрядчиком строительных работ является компания ООО ПКФ «АГРОСЕРВИС». Стоимость контракта — 505,7 млн рублей.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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