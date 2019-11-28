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В Сургуте состоялась межрегиональная бизнес-миссия субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области

Межрегиональная бизнес-миссия субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области в г. Сургут была организована Центром поддержки предпринимательства НСО.
  • 28/11/2019, 16:40
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В состав делегации вошли пять новосибирских предпринимателей – ООО Лаборатория ярких событий “Жмурки”, ООО «Академия охраны труда», ООО “Бизнес Партнер”, Индивидуальный предприниматель Татауров Александр Владимирович, Индивидуальный предприниматель Коньшина Юлия Андреевна.

В ходе бизнес-миссии состоялись переговоры участников бизнес-миссии с потенциальными партнёрами из Ханты-Мансийского автономного округа — Югра. Все участники Новосибирской делегации получили возможность рассказать об особенностях ведения бизнеса в Новосибирской области, мерах поддержки предпринимательства и действующих бизнес-сообществах, ответили на вопросы сургутских коллег, представили свою продукцию и поучаствовали в обсуждении вопросов, касающихся ведения бизнеса. В деловую программу входили также индивидуальные встречи участников с потенциальными партнерами.

В последний день делового визита участники новосибирской делегации посетили предпринимательский форум “Мой бизнес” в Дворце искусств “Нефтяник”, где получили возможность познакомиться с сургутскими предпринимателями, обзавестись новыми для себя связями, поучаствовать в бирже контактов и презентовать свою продукцию. По итогам на стадии согласования находится ряд договоров о сотрудничестве.

Благодаря высокому  уровню участников, их  четкому пониманию целей,  а также командной работе и поддержке Новосибирского областного центра развития и поддержки предпринимательства результаты мероприятия оправдали ожидания делегатов.

— Вот уже второй раз мы принимаем участие в мероприятиях Центра развития промышленности и предпринимательства, — делится заместитель директора ООО “АОТ” Ионова Наталья. — Изначально у нас имелись некоторые сомнения, но когда мы убедились в высоком уровне организации и у нас появились перспективные соглашения, они исчезли. Ожидания от бизнес-миссии в город Сургут полностью оправдались. Мы нашли для себя новые контакты и достигли предварительных договоренностей. Получилось открыть новые каналы продаж. Благодарим организаторов за великолепное проведение бизнес-миссии и плотный график продуктивных встреч. Деловая программа обеспечила нам высокую эффективность работы. Мы делаем вывод, что в мероприятиях НОЦРПП участвовать можно и нужно.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия

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