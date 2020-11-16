Дополнительную помощь Новосибирской области заложат в федеральный бюджет

Первый заместитель председателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков рассказал о том, что депутаты совместно с Правительством РФ подготовили поправки по финансовой помощи из федерального бюджета Новосибирской области в виде межбюджетных трансфертов по целому ряду важнейших направлений.

— Так, дополнительно в федеральном бюджете выделяются дотации 6,4 млрд на выравнивание бюджетной обеспеченности Новосибирской области – это поможет региону выполнить свои социальные обязательства, и на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы – 2,4 млрд рублей, – отметил первый вице-спикер Государственной Думы. – Очень важная тема – бесплатное горячее питание в начальной школе не реже одного раза в день. Напомню, что очень долго депутаты добивались принятия этой нормы, с 1 сентября этого года она заработала. Здесь для обеспечения выполнения данной нормы на федеральном уровне предлагается предусмотреть почти 1,5 млрд рублей для Новосибирской области. Также из федерального бюджета предлагается выделить около 5,6 млрд рублей на выплаты ежемесячного пособия на каждого ребёнка с 3 до 7 лет в малообеспеченной семье и 0,9 млрд рублей – на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка. А на софинансирование региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения федерация направит региону более 1,8 млрд рублей, — отметил он.

Он подчеркнул, что все перечисленные средства будут отражены в поправках ко второму чтению федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов, которые будут рассматриваться на комитете по бюджету и налогам, и уже 24 ноября 2020 года – на заседании Государственной Думы.

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