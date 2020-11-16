Стекломойки и сигареты – вне закона

С наступлением зимнего периода в региональном управлении Роспотребнадзора активизировали работу в отношении продавцов стеклоочистительной жидкости, осуществляющих торговлю незаконно, «с колёс». За истекший период 2020 года проверено 45 объектов, осуществляющих розничную торговлю стеклоомывающими жидкостями. Как сообщают в ведомстве, исследовано 45 проб продукции на санитарно-химические показатели, исследованные пробы соответствуют санитарно-гигиеническим нормативам. Однако не факт, что в регионе не реализуется продукция, этим показателям не соответствующая. Как сообщается на сайте ведомства, большинство стеклоомывающих жидкостей изготавливают из растворов спиртов с водой с добавлением моющих средств, т.е. поверхностно-активных веществ (ПАВ), ароматизаторов, красителей. В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли.

— Находим товар с превышением этанола в несколько раз, — сообщил глава управления Александр Щербатов на оперативном заседании правительства области. — Поэтому в этом году активно проводим работу, проводим лабораторные исследования, чтобы пресечь распространение такой вредной для здоровья населения жидкости.

Кроме того, по информации ведомства, активно проводится работа по маркировке меховых товаров, обуви, табачной продукции.

— Ежегодно совместно с МВД мы выявляем реализацию без акцизных марок и без маркировки табачной продукции производства Казахстана и Белоруссии, — сообщают в Роспотребнадзоре.

По информации ведомства, за период 2020 годы обнаружено более 5 тыс. пачек табачной продукции без маркировки, в результате чего наложен арест с последующей конфискацией и уничтожением данной продукции. Напомним, что в прошлом году сотрудниками новосибирской таможни в одном из магазинов в Новосибирске изъяли более 26-ти пачек табака для кальяна и снюса иностранного производства, сумма неуплаченных акцизных платежей составила почти 7 млн. руб.

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