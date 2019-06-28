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Дороги в Новосибирске вымоют специальным шампунем

Дорожники очистят проезжую часть тех магистралей, где в День города будут организованы пешеходные зоны.
  • 28/06/2019, 18:25
Дороги в Новосибирске вымоют специальным шампунем

В ночь с субботы на воскресенье улицы Центрального и Советского районов, на которых пройдут основные праздничные мероприятия, посвященные Дню города, вымоют со специальным шампунем, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Мы продолжаем тестировать различные реактивы для уборки городских дорог, — рассказал начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска Юрий Сердюк. — Сейчас нам бесплатно дали на испытание небольшое количество шампуня для помывки дорог. Если результат нас устроит, будем планировать закупать его на следующий год.

Отмечается, что препарат произведен в России, экологически безопасен и имеет полный пакет разрешительной документации. Технология его применения очень проста: сначала поливальные машины обрабатывают проезжую часть шампунем, а через 20 минут его смывают водой.

Дорожники очистят проезжую часть тех магистралей, где в День города будут организованы пешеходные зоны: площади им. Ленина, Вокзальной магистрали, Красного проспекта от ул. Фрунзе до ул. Максима Горького, площади Пименова, Октябрьской магистрали и нескольких улиц Верхней зоны в Советском районе.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru

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