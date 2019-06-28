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Подготовку к выборам в регионах Сибири обсудили в Кызыле

Всего выборы депутатов представительных органов состоятся в 150 муниципальных образованиях различного уровня, выборы глав в 108 муниципалитетах.
  • 28/06/2019, 17:45
Подготовку к выборам в регионах Сибири обсудили в Кызыле

Подготовка и проведение в субъектах Федерации округа выборов, назначенных на единый день голосования 8 сентября 2019 года – ещё один вопрос повестки совместного заседания Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение», которое проходит сегодня в г. Кызыле, сообщили в пресс-службе Сибирского ОИЦ.

В сентябре текущего года в Республике Алтай пройдут выборы главы региона и депутатов республиканского парламента, в Республике Тыва  состоится избрание депутатов Верховного Хурала. В шести регионах назначены дополнительные выборы депутатов органов законодательной власти по отдельным округам. Муниципальные выборы пройдут во всех регионах Сибири, самые крупные из них – избрание мэра г. Новосибирска и депутатов Думы г. Иркутска. Всего выборы депутатов представительных органов состоятся в 150 муниципальных образованиях различного уровня, выборы глав в 108 муниципалитетах.

Сергей Меняйло отметил, что по сравнению с 2018 годом, общее число предстоящих в округе выборов не так велико.

— Однако подойти к их организации необходимо не менее серьёзно и ответственно. Опираясь при этом на значительный опыт межведомственного взаимодействия, который был наработан в период подготовки и проведения федеральных, а также массовых региональных и муниципальных выборов прошлого года, — сказал он.

Организаторами выборов выступают избирательные комиссии. Задача органов публичной власти – в пределах собственных компетенций оказать им максимально возможное содействие. Комиссии должны быть своевременно обеспечены финансированием, надлежащим образом оборудованными и охраняемыми помещениями, оргтехникой, средствами связи и транспортом. Актуальными задачами остаются оснащение избирательных участков металлодетекторами, создание условий бесперебойного энергоснабжения, а также организация видеонаблюдения. Отдельное внимание нужно уделить информированию избирателей о проводимых выборах и возможностях реализации их избирательных прав.

По словам Сергея Меняйло, принципиально важно добиться неукоснительного соблюдения требований законодательства всеми организаторами и участниками избирательных кампаний, в том числе при проведении агитации.

— До 8 сентября остался всего 71 день и активную совместную работу по подготовке к выборам требуется проводить уже сейчас, — подчеркнул он.

Фото: пресс-служба Сибирского ОИЦ

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