Дорогу из Кольцово в Академгородок отремонтировали в рамках нацпроекта

В наукограде Кольцово обновлена автодорога №3 – здесь появились новый асфальт и разметка из термопластика со светоотражающими стеклошариками. Отремонтированная в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД 2.0) дорога ведет в Новосибирский Академгородок, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Дорога проходит по промышленно-складской территории наукограда, вдоль нее расположены школа, стадион, административные здания, гаражный комплекс, магазины. По автодороге проходит большой поток грузового транспорта, который не заезжает на территорию центра рабочего поселка. Кроме того, с этой дороги осуществляется выезд из наукограда Кольцово в Новосибирский Академгородок, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

В рамках нацпроекта был капитально отремонтирован участок автодороги № 3 от перекрестка с ул. Садовой до перекрестка с проспектом академика Сандахчиева общей протяженностью порядка полукилометра. Здесь появился новый асфальт высокопрочной марки ЩМА-20, дорожные знаки, нанесена разметка из термопластика со светоотражающими стеклошариками, обустроена система сбора и отвода воды. У перекрестка с проспектом Академика Сандахчиева обустроена дополнительная полоса длиной 50 м, установлен новый светофор и барьерное ограждение. Стоимость работ составила 9,1 млн рублей из бюджетов всех уровней. Слева от дороги на всем протяжении участка еще в 2017 году были обустроены тротуар и велодорожка, которые разделены газоном (в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»).

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в Новосибирской области будет приведено в нормативное состояние 160 км автомобильных дорог, работы ведутся на всех запланированных 117 объектах практически во всех районах области. В эксплуатацию уже введено 36 объектов, что составляет 36% от общего количества запланированных объектов. В 2019 году по нацпроекту региону предстоит освоить порядка 5,5 млрд рублей.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области