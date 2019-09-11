На «Транскомплектэнерго» более двух месяцев сотрудникам не выплачивается зарплата

Прокурор Железнодорожного района г. Новосибирска проверил соблюдение трудового законодательства генеральным директором ООО «Транскомплектэнерго», сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

— При изучении бухгалтерской и кадровой документации общества выявлена полная невыплата свыше 2 месяцев заработной платы 69 работникам на общую сумму более 2 млн. рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурорская проверка показала, что реальная возможность выплатить заработную плату у работодателя имелась, однако денежные средства организации он тратил на другие цели (налоговые платежи, расчеты с контрагентами и пр.)

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для дачи правовой оценки.

— По результатам их рассмотрения в отношении генерального директора организации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев), — отметили в пресс-службе ведомства.

Фото: pixabay.com, автор- Chronomarchie