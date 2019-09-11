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Истории успеха

«Школа 21» Сбербанка появится в Новосибирске в 2020 году

На обучение планируется набрать 1500 студентов.
  • 11/09/2019, 17:13

— Одним из наших образовательных проектов является «Школа 21». В середине 2020 года мы планируем открыть ее в Казани и Новосибирске. С губернатором Новосибирской области сейчас ведем переговоры о месте расположения школы. Надеюсь, решим этот вопрос, — сообщил на встрече со студентами НГУ президент ПАО Сбербанк Герман Греф.

По его словам, обучение будет идти три года. На каждый поток планируется набрать по 500 студентов. На площадке также будут размещены подразделения дочерней ИТ-компании банка — «СберТех»

— Обучение в нашей школе бесплатное. К нам приходит молодежь, а после того, как мы убрали возрастной ценз, появилось довольно много студентов в возрасте 50+. Микс молодости и опыта дает потрясающий результат, — подчеркнул Греф.

По его словам, сейчас рассматриваются варианты размещения «Школы 21» в Новосибирске, в том числе не исключена возможность строительства здания под эти цели.

— Будем обсуждать варианты. Думаю, проблему решим, — заметил Герман Греф.

Напомним, в июне 2019 года на Санкт-Петербургском экономическом форуме Сбербанк заключил соглашение с Новосибирской областью о сотрудничестве в сфере подготовки ИТ-специалистов. Тогда же появилась информация о том, что в регионе будет создана  с «Школа 21». Предполагалось, что она разместиться на площадях СибГУТИ. В конце июня ученый совет вуза проголосовал против размещения школы, эта информация попала в СМИ, вскоре ректор СибГУТИ был уволен.

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