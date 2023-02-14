Дорогу к горнолыжным комплексам Новосибирской области отремонтируют

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области готовит к ремонту дорогу от Владимировки в сторону Новососедово.

— Дорога «72 км а/д «Р-256» — Легостаево — Чемское — 76 км а/д «К-16» в Тогучинском районе – 53 км, в основном – щебень, — говорится в сообщении пресслужбы ТУАД.

Дорожникам предстоит исправить профиль 5 км дороги, выполнить восстановление покрытия из щебеночно-песчаной смеси, заменить элементы обустройства, установить новые дорожные знаки и сигнальные столбики. В работе будет участок с 76 по 81 км. Подрядчика определят в ближайшее время.

В декабре прошлого года сообщалось о том, что щебеночное покрытие обновили на дороге в Искитимском районе. Дорожники завершили работы на дороге «72 км а/д «Р-256» — Легостаево — Чемское — 76 км а/д «К-16».

Специалисты выполнили устройство щебёночно-песчаной смеси, ремонт водопропускной трубы — укрепление русла входного и выходного оголовков монолитным бетоном, укрепление откосов земляного полотна у входного и выходного оголовков.

Ранее редакция сообщала о том, что карнизы и призмы Октябрьского моста начали бетонировать.