СМС-информированием клиентов новосибирских энергетиков займется «Ростелеком»

В Новосибирске подведены итоги конкурса на оказание услуг по организации СМС-информирования клиентов АО «Новосибирскэнергосбыт». Победитель — ПАО «Ростелеком», предложивший наименьший тариф отправки СМС-сообщений (1,58 руб. вместо 2,45 руб. без НДС).

Согласно документации, цена контракта составит 30 млн рублей. Договор заключен на три года (до 12 февраля 2026 года). Помимо победителя, в конкурсе приняли участие еще пять компаний.

Напомним, что согласно закупочной документации, доли операторов в рассылке будут распределяться следующим образом: 45% абоненты МТС, 24% — «Теле2», 13% — «Билайн», 13% — «Мегафон», 5 — другим операторам. Отмечалось, что 90% СМС будут информационными, еще 10% — рекламными.

При этом, количество отправляемых СМС- сообщений может доходить до 100 тысяч в день. Среднее количество отправляемых СМС в месяц может достигать 283 000. Максимальное количество отправляемых СМС в секунду — не менее 20, с возможностью увеличения лимита скорости отправки СМС в секунду на безвозмездной основе.

Фото: pixabay.com — mohamed_hassan