Добыча золота в Новосибирской области выросла на 18%

Добыча золота в Новосибирской области, на территории которой находится более 30 месторождений, выросла на 18% в 2022 году — до 306 кг. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (СФО) Алексей Партолин.

– В 2022 году на территории Новосибирской области добыто 306 кг россыпного золота, в 2021 году добыча составила 259 кг. Увеличение добычи произошло за счет увеличения объема промывки на действующих местонахождениях, – сообщил Алексей Партолин.

Партолин добавил, что в течение года новые месторождений в эксплуатацию не вводились, добыча производилась на пяти участках.

Согласно информации из стратегии развития регионов СФО до 2035 года, Партолин выделил три наиболее перспективных с точки зрения разработки месторождения — это россыпь реки Дражные Тайлы в Маслянинском районе Новосибирской области, добыча по которой только планируется, а также россыпи по протокам реки Мостовки и в притоках реки Большие Тайлы, обе они впадают в реку Суенга, которая берет начало на западных склонах Салаирского кряжа, известного месторождениями золота и полиметаллических руд.

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