Дорогу на улице Татьяны Снежиной оперативно отремонтировали

По словам депутата Законодательного собрания Сергея Конько, в его приемную поступало много обращений от жителей Плющихинского жилмассива по вопросу ремонта проезжей части центральной магистрали микрорайона.

— После того как растаял снег, на дороге появилось множество ям: на остановке общественного транспорта «Сквер», на повороте дороги и на пешеходном переходе к детскому саду. Мы обратились к застройщику нашего микрорайона — компании «Дискус». Застройщик проявил социальную ответственность — ямы очень оперативно залили бетоном высокой марки. Ремонт асфальтового покрытия продолжится, когда начнут функционировать заводы по производству асфальта, — рассказал депутат.

Ремонт и содержание дорог для ГК «Дискус» — обычная работа. На Плющихинском жилмассиве дороги постоянно ремонтируют силами компании. Зимняя уборка проезжей части — также ее забота. Дорога на улице Татьяны Снежиной — одна из важнейших магистралей микрорайона, по которой ходит общественный транспорт. Ей пользуются около 30 тысяч жителей Плющихинского. Поэтому, не дожидаясь ремонта со стороны муниципалитета, застройщик ГК «Дискус» ежегодно собственными силами ремонтирует основную магистраль микрорайона, что, конечно же, облегчает жителям пользование дорогой, снижает аварийность.

Для отдаленных жилмассивов транспортная доступность — первоочередная проблема. Поэтому, как считает руководитель компании «Дискус» и депутат Совета депутатов города Новосибирска Алексей Джулай, нужно строить для проезда на микрорайон новые дороги.