Дорогу от пляжа «Наутилус» до Ледовой арены построят в Новосибирске

Министерство строительства Новосибирской области объявило тендер на строительство автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Многофункциональной ледовой арены» с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах г. Новосибирска. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Цена контракта — 164 млн рублей. Источник финансирования- бюджет Новосибирской области.

Также в строительство включено устройство ливневой канализации на дороге.

Дата проведения аукциона — 23 июля 2019 года. Победитель должен будет приступить к работам не позднее пяти дней с момента заключения контракта. Сроки окончания работ на участке дороги — 1 декабря 2019 года.

Фото: pixabay.com, автор- paulbr75