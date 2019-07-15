Новосибирский производитель косметики сделал ставку на инновации

— Большинство производителей на косметическом рынке России работает по следующему сценарию: покупаем готовую базу рецептов, по ним изготавливаем продукцию и выпускаем под новым брендом, придумывая ему новые «волшебные» свойства. Нам этот путь изначально показался неинтересным и требующим больших вливаний в маркетинг. Мы сделали ставку на инновации. В нашу команду входят талантливые химики и фармацевты, — пояснил корреспонденту InfoPro54 гендиректор ООО «Нивали» Михаил Шереметов.

Первым продуктом компании был гель-маркер с хной, который позиционировался как безболезненная альтернатива татуажу, этот продукт впоследствии сформировал на российском рынке целый сегмент — биотатуаж хной. Продукт попал на рынок и начал пользоваться хорошим спросом, что дало инноваторам возможность реинвестировать полученные средства в новые разработки. Сейчас в ассортименте компании 5 продуктов. Одним из самых перспективных Михаил Шереметов называет препарат для роста бровей. По его мнению, он будет актуален для женщин, которые пострадали от моды на «брови ниточкой».

— Мы постоянно мониторим рынок и видим, что усиливается тренд на естественную красоту, а не на яркие образы с большим количеством косметики. Например, растет интерес к продукции для роста бровей и ресниц, и мы активизировали свою работу в этом направлении, — поясняет он. — Инновационность нашей разработки заключается в веществе под названием депиксил (depixil) в 17%-ой концентрации, который, проникая в кожу, способствует открытию калиевых каналов, тем самым заставляет расти невидимый пушковый волос в зоне бровей и превращает его в полноценные волосы, при этом волоски становятся более пигментированными, а выглядят намного темнее. Сейчас препарат проходит сертификацию.

В целом, по расчетам собеседника InfoPro54, на разработку и вывод на рынок одного косметического препарата с нуля могут уйти от нескольких миллионов до десятков млн рублей, а также не один год. Например, разработка препарата для роста бровей шла почти 3 года, в него уже вложено около 5 млн рублей, и как минимум столько же потребует продвижение на начальных этапах. Косметический рынок сегодня в принципе переполнен предложениями как зарубежных, так и отечественных производителей, но в большей массе производят они одно и то же и конкурируют не за качество продукта и его эффективность, а за внимание потребителя, поэтому самое сложное — и заинтересовать потребителя, и действительно решить его проблему.

— Конкуренция очень жесткая. К примеру, в Новосибирске разработкой инновационных косметических продуктов кроме нас занимаются еще две компании. Но если получившийся продукт действительно эффективен, то он привлекает потребителей, тем самым уменьшая расходы на маркетинг, — комментирует Михаил Шереметов. — С одним из «конкурентов» мы сотрудничаем и, возможно, будем заниматься совместными разработками.

Разработку и производство инновационной продукции компания ведет на небольших площадях. Так, сегодня выпуск продукции для биотатуажа составляет до 5 тысяч единиц в месяц. Препарат для роста бровей только начинает заводиться на рынок, но при наличии спроса компания готова оперативно увеличить производство до 300-360 тысяч единиц в месяц. Часть работ по разработке передается на аутсорсинг, в том числе привлекаются специалисты из НГМУ.

— Наша продукция недешевая (В рознице хна для биотатуажа продается по цене от 900 до 1350 рублей, цена на активатор роста бровей планируется в пределах— 3600 рублей.— Ред.), находится в премиум-сегменте, где мы и планируем оставаться. Не видим смысла сильно расширять ассортимент из-за насыщенности рынка. Наша стратегия подразумевает не количество, а качество, инновационность, поэтому мы сосредоточились на разработке сильных монобрендовых продуктов, призванных решить конкретную проблему потребителя, таких как наша новинка, — говорит гендиректор компании «Нивали». — В ближайшее время планируем привлекать в проект внешнего инвестора для более быстрого развития. Мы намерены расширять географию поставок по России и в страны СНГ, а в перспективе выходить на зарубежные рынки.

Кроме того, уже сегодня компания занимается продажей разработок «под ключ» (состав, технология производства, поставщики и т.д.), а также их разработкой с нуля.

— К нам обращаются производители БАДов, косметики, спортивного питания, в основном из Москвы. Как правило, это происходит после того, как они долгое время пытаются создать продукт самостоятельно, но у них ничего не получается. Например, недавно мы продали одну разработку новосибирскому производителю косметики, который до этого пытался ее создать в течение года, — поясняет Михаил Шереметов.

Компания «Нивали» специализируется на разработке и производстве продуктов для красоты и здоровья. Свою деятельность компания начала в 2012 году, говорится на сайте фирмы. ООО «Нивали» создано в 2016 году.

Фото предоставлено ООО «Нивали»