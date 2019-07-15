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По инициативе АО «РЭС» проведено совещание о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов

  • 15/07/2019, 11:55
На совещании были подробно рассмотрены ход и актуальные задачи по подготовке к прохождению предстоящего ОЗП с учетом региональных особенностей.

По инициативе АО «РЭС» проведено совещание о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов11 июля состоялось совещание по вопросам подготовки электросетевого хозяйства АО «РЭС» к предстоящему осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2019-2020 годов. На заседании присутствовали представители Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области, Сибирского управления Ростехнадзора, филиала АО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ, Главного управления МЧС России по Новосибирской области, а также руководство и профильные специалисты электросетевой компании. Совещание прошло под председательством первого заместителя генерального директора-технического директора Владимира Герасимова.

Стоит отметить, что мероприятие было организовано по инициативе АО «РЭС» — системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области — и в подобном формате проведено впервые. В ходе совещания представителям органов государственной власти и надзорных органов был представлен доклад по этапам подготовки электросетевого хозяйства Общества к прохождению ОЗП 2019-2020 годов, а также подведены промежуточные итоги выполнения работ по состоянию на конец июня текущего года. В частности, были озвучены показатели исполнения ремонтных и инвестиционных программ в части модернизации объектов электроэнергетики, проверки готовности к работе систем диспетчерского технологического управления, наличия аварийного запаса оборудования и материалов, а также многих других мероприятий.

На совещании были подробно рассмотрены ход и актуальные задачи по подготовке к прохождению предстоящего ОЗП с учетом региональных особенностей. Кроме того, специалисты обозначили имеющиеся проблемные вопросы и в формате диалога обсудили возможные пути решения для обеспечения бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей.

В целом, все участники признали формат мероприятия конструктивным и эффективным, и поддержали инициативу АО «РЭС» проводить подобные совещания ежемесячно вплоть до получения Обществом Паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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