Дорожники отторгуют контракты еще на 300 млн. рублей

По словам главы ГКУ НСО ТУАД Константина Громенко, соответствующее решение одобрено губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и утверждено на сессии Законодательного Собрания Новосибирской области.

— Специалистами территориального управления были выявлены дороги с нестабильным земляным полотном. Был сформирован соответствующий перечень. В нем порядка 90 участков. Стоимость работ составляет 300 млн.рублей, — сообщил Константин Громенко.

В настоящее время ТУАД готовит размещение государственного заказа.

— По всем объектам будут проводиться аукционы на выполнение данных работ. Заявки на торги ТУАД будет размещать в конце июля. Работы будут выполнены в этом году, — добавил Громенко.

По словам главы ГКУ НСО ТУАД, сумма не перекрывает потребность в выполнении работ по ликвидации пучинообразований на всей сети дорог Новосибирской области. Работа в выявлении участков и устранении дефектов на них продолжится.