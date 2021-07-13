Почему выросла цена на овощи в новосибирских магазинах?

Как отметили опрошенные Infopro54 участники рынка, рост цен на овощи в магазинах Новосибирской области (до 200 рублей за кг моркови) может быть обусловлен целым рядом причин.

— У нас в регионе вообще нет поддержки овощеводов и картофелеводов. Мы исключены из всех дотаций: по удобрениям, по технике и т.д. В такой ситуации в области, естественно, произошло снижение объемов (гектары и тоннаж), качества, а главное сокращение количества производителей овощной продукции, — пояснил директор АО СХП «Ярковское», депутат регионального парламента Глеб Поповцев.

Кроме того, серьезно увеличилась себестоимость производства овощной продукции: химия и удобрения подорожали от 30 до 50%, плюс рост цен на запчасти, ГСМ, семена и т.д.

— На сегодняшний день вырастить овощи, картофель без использования химикатов невозможно. Очень много болезней, тем более в такую погоду, как сейчас. В прошлом году, к примеру, было нашествие мотылька. У нас он съел 10% урожая, пока мы смогли его остановить, — поясняет Поповцев. — Неудивительно, что в такой ситуации производители, недополучая прибыль, начинают постепенно отказываться от овощеводства. В результате мы получаем зеркальное удорожание себестоимости и спроса: вырастили в 2 раза меньше — спрос и цены выросли.

Директор сельхозпредприятия ООО «Леонис» (занимается овощеводством) Алексей Леонидов рассказал корреспонденту Infopro54, что уже 5 лет уменьшает посевные площади под овощи. К примеру, под картофель в 2021 году заняты 150 га, а 5 годами ранее — 300 га.

— Я не вижу смысла выращивать овощи в таких объемах. Они никому не нужны. Государство в лице Минсельхоза пытается нас убедить увеличивать площади посевов, но тут же открывает границы — и в регион завозят по демпинговым ценам овощи из Узбекистана, Киргизии, Египта, Израиля, заваливая ими полки магазинов. Есть ли нам смысл тратить время, деньги и силы на овощи? — рассуждает фермер.

По мнению Глеба Поповцева, то что сейчас происходит с ценами на морковь и прочие овощи — это спекуляции.

— Моркови сейчас у местных производителей уже нет. Она требует специального хранения, температурных режимов и увлажнения, но до лета обычно не дотягивает. То, что мы видим на прилавках, — это привозная продукция, — говорит Поповцев.

Алексей Леонидов подтвердил, что его хозяйства распродали урожай 2020 года еще в начале мая. Дольше, по его словам, хранить капусту, лук, морковь и т.д. нецелесообразно. Собеседник Infopro54 находится в искреннем недоумении от того, что сегодня происходит с ценами на овощи в новосибирских магазинах. Он привел статистику своей компании. Перед закладкой в октябре картофель продавался по цене 7-8 рублей за кг, к Новому году подорожал до 10 рублей, а к апрелю цена выросла до 25 рублей за кг. Цена на капусту за осень-зиму-весну не поднялась, и ее сельхозпроизводитель все это время продавал по 7 рублей за кг. Цена на морковь в мае дошла до 15 рублей, свеклы — до 18 рублей.

— Чтобы морковь продавалась по цене 100 рублей за кг… Я слабо представляю, с чем это связано. Рост цены на сельхозпродукцию должен быть — сопоставимо с ростом себестоимости ее производства, но не настолько, — уверен Леонидов.

По данным Росстата, на июнь 2021 года средние потребительские цены в регионе на картофель составляли 62,7 рубля за кг (в июне 2020-го — 41,8 рубля за кг), капусту белокочанную — 38,3 рубля (25,5), лук — 30,6 рубля (32), свеклу — 87 рублей (36,6), морковь — 68,7 рубля (35,8), чеснок — 195 рублей (206), огурцы — 112 рублей (83), помидоры — 118 рублей (107), свежую зелень — 580 рублей за кг (нет данных).

Замдиректора по безопасности ЗАО «Торговый центр «Хилокский» (один из его создателей, экс-депутат регионального парламента) Алексей Александров отметил, что никакого резкого подъема цен на оптовом рынке весной-летом 2021 года не наблюдалось.

— Да, был сезонный краткосрочный подъем на свежую продукцию, но с завозом новых партий ее цена вновь резко снижалась. Если бы был кардинальный рост цен на импорт, то мы бы заметили серьезные изменения в группах товара, а их нет. У нас цены регулирует рынок и очень быстро, — рассказывает собеседник Infopro54. Помните, в прошлом году имбирь в торговых сетях дорожал до 2000 рублей за кг. У нас он тогда поднимался максимум до 500 рублей за кг, и тут же пришли несколько новых фур, в итоге товар завис — продавцам пришлось продавать имбирь по 100 рублей за кг.

Представитель ТЦ «Хилокский» поделился статистикой по оптовым ценам на овощи на середину июня: максимальные оптовые цены на капусту доходили до 17 рублей за кг (+128% за год), на морковь — 64 рубля за кг (+47% за год), на свеклу — 70 рублей за кг (+318,7%), на лук — 24 рубля за кг (+17,6%).

Александров считает, что одна из причин резкого роста цен в магазинах — отсутствие альтернативных рынков сбыта сельхозпродукции для производителей. Сельхозпредприятиям сложно пробиться в сетевые магазины, а количество рынков в регионе сократилось с 90 до 9.

— Это результат политики государства, которое долгие годы поддерживало развитие сетевого ритейла, забывая про прочие форматы торговли. Практически исчезли розничные и оптовые рынки, и ритейлеры выдвигают производителям свои условия, демпингуя по ценам. Не хотите — не надо, мы привезем товар из другого региона, страны и т.д. И то, что сейчас происходит с ценами на морковь, другие овощи в магазинах Новосибирска, яркий тому пример, — уверен Алексей Александров. — Цены в сетевых структурах торговли, крупных супермаркетах формируются не в зависимости от себестоимости продукции, а за счет внутренних приемов ценообразования ритейлера. Например, для стимулирования спроса на один товар цены повышаются на другой. Вот и получается, что морковь стоит дороже бананов.

Он напомнил, что вокруг ТЦ «Хилокский» 18 лет работала социальная сельскохозяйственная ярмарка, где сельхозпроизводители продавали свою продукцию. Через нее в год проходили до 60 тысяч тонн продукции местных фермеров. Сейчас решением муниципалитета ярмарка стала коммерческой и не принадлежит ТЦ «Хилокский». Оборот местных производителей, по словам Александрова, при этом упал в 2 раза.

Алексей Леонидов рассказал редакции Infopro54, что сегодня реализует свою продукцию в основном через госконтракты: в школы, детсады, учреждения здравоохранения. Часть продается на оптово-розничных рынках в регионе. В торговые сети ему не удалось зайти ни разу.

— За последние 5 лет у нас не было ни одного звонка от сетей. Да нам и не интересно такое сотрудничество: у нас в этих договорах одни обязанности, и только у них все права, — поясняет Леонидов. — Однако в этом году за апрель-май мне позвонили все сети: «Магнит», «Пятерочка», «Лента», «Добрянка», «Мария Ра» и т.д. Они декларировали, что хотят с нами работать по новому урожаю. Мы, в принципе, были не против, но сейчас уже июль — никто больше не звонил, поэтому мы работаем с запланированными посевными площадями.

Собеседник редакции считает, что цены, которые сейчас просят за овощи магазины, — временные и в ближайшее время снизятся. Однако никто не может дать гарантию, что подобные ситуации не будут повторяться, так как грамотная политика по продовольственной безопасности со стороны государства сегодня отсутствует.

Редакция направила запрос в УФАС Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию, сложившуюся с ценами на овощи в регионе.

По данным Минсельхоза Новосибирской области, в 2020 году хозяйства всех категорий посеяли картофеля — 18,2 тысячи га (-1,5 тысячи га), овощей — 4,0 тысяч га (-0,2 тысячи га). Производство картофеля в хозяйствах всех категорий составило 277,1 тысячи тонн (92,5% к уровню 2019 года), овощей — 162,2 тысячи тонн (100,9%). В Сибирском федеральном округе регион занимает 1 место по производству овощей и 5 место по производству картофеля.

Если посмотреть в разбивке по хозяйствам, то в крестьянских (фермерских) хозяйствах и ИП в 2020 году было посеяно картофеля 0,9 тысячи га (-0,1 тысячи га), овощей — 0,2 тысячи га. Произведено картофеля — 10,5 тысячи тонн (82,6%), овощей — 3,3 тысячи тонн (82,8%).

В личных подсобных хозяйствах граждан площадь посадки картофеля в 2020 году составила 15,5 тысячи га (-0,5 тысячи га), овощей — 3,3 тысячи га (-0,1 тысячи га). Произведено картофеля — 226,1 тысячи тонн (99,6%), овощей — 91,7 тысячи тонн (102,1%).

За пределы области сельскохозяйственными производителями вывезены 34% овощей. Основными потребителями являются Сибирский федеральный округ, Центральный федеральный округ. Среди основных регионов-потребителей новосибирской продукции можно выделить Кемеровскую, Омскую, Иркутскую области, Красноярский и Алтайский края.