На границе с Китаем задержали 8,5 тысяч кубометров лесоматериалов из Иркутской области

— Всего удалось задержать более 5,5 тысяч кубометров пиломатериалов и 3 тысяч кубометров необработанного леса, готовых к отправке из России. Большую часть партии контрабандной древесины – 64 контейнера, целый железнодорожный состав, сотрудники Сибирской оперативной таможни совместно с сотрудниками Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте задержали на границе с Монголией. Несколько крупных партий лесоматериалов обнаружены в местах хранения и отгрузки в Иркутской области, — рассказали в ведомстве.

По оперативным данным, общее руководство действиями преступной группы и контроль за ее финансовой деятельностью осуществлял гражданин Китая. К реализации замысла он привлек жителей Иркутской области.

В целом предметом преступления, которое относится к категории тяжких, стали более 11 тысяч кубометров незаконно заготовленных лесоматериалов. Часть партии злоумышленники успели вывезти из страны. В отношении организаторов преступления, граждан Китая и России, Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело.

Преступники задержаны, им грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.