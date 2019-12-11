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«Дорожную карту» для МФК «Снежная миля» представят через три месяца

Девелопер проекта Евгений Грибов возобновляет переговоры с инвесторами и готовится к активной фазе развития проекта.
  • 11/12/2019, 17:22
миля
Есть несколько концепций комплекса. Как только определимся — какая из них будет реализовываться, то мы публично озвучим эту информацию.

— Строительство МФК «Снежная миля» не прекращалось. Другое дело, что интенсивность освоения вложений на этом проекте оставляет желать лучшего, — констатировал на пресс-конференции в агентстве Интерфакс бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград») Евгений Грибов.

Он пояснил, что стоимость проекта МФК составляет более 6 млрд рублей. Чтобы строить его быстро и качественно, необходимо проектное финансирование.

— С одной стороны, этот инструмент обеспечивается отечественными или иностранными банками, но у вторых сегодня получить его затруднительно. С другой — для меня получение проектного финансирование — это принятие на себя определенного рода обязательств. Когда я находился под прессом со стороны правоохранительных органов и сопротивлялся рейдерским захватам в отношении моего бизнеса и имущества, я решил, что брать на себя такие обязательства перед банками — это подписывать смертный приговор. Хотя, скорее всего, мои оппоненты именно на это рассчитывали, — говорит Грибов.

Сегодня в МФК «Снежная миля» предприниматель вложил уже около 1 млрд собственных средств.

— Сейчас, когда ситуация по поводу моего бизнеса стала более понятна, я начал вести переговоры с инвесторами по заключению соглашений и совместной реализации проекта МФК. Есть несколько концепций комплекса. Как только определимся — какая из них будет реализовываться, то мы публично озвучим эту информацию, — добавил девелопер.

Грибов отметил, что ему необходимо около 3 месяцев, чтобы «осмотреться, сформировать алгоритм и «дорожную карту» реализации проекта».

Строительство МФК «Снежная миля» было анонсировано в 2013 году, в 2015-м началось возведение объекта. Общая площадь комплекса — 135 тысяч кв.м, коммерческая — более 75 тысяч кв м (55,5%), офисных и торговых помещений — по 16 тысяч кв м, жилых — 350 штук, а также паркинг на 1100 машиномест. В рамках комплекса предполагалось создать 8 объектов максимальной этажностью 23 этажа. На момент старта инвестиции в проект оценивались в 6 млрд рублей. Завершить проект планировалось в 2018 году. В ноябре 2017-го в новосибирских СМИ прошла информация о том, что на базе МФК будет размещен IT-парк по разработке и продвижению технологий блокчейн. ГК «Новоград» — многопрофильный девелоперский холдинг, работающий в Новосибирске с 1998 года.

Уголовное дело в отношении Евгения Грибова было возбуждено в 2013 году. По версии следствия, бизнесмен приобрел на подконтрольные фирмы имущество ОАО «Электроагрегат», но деньги за имущество после его регистрации не внес. Ущерб, нанесенный предприятию, оценивался в 77 млн рублей. В декабре 2017 суд назначил Грибову наказание — 3 года лишения свободы. Первоначально он находился в колонии общего режима, затем был переведен в колонию-поселение. В ноябре 2019 суд заменил наказание на исправительные работы на благо общества.

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