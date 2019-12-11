Как создать новогоднее настроение в офисе без ущерба работе

Пережить декабрь на работе – задача не из легких. Появляется точка отсчета – «Сделать до Нового года». Декабрь – месяц годовой отчетности, разбора полетов. А Новый год уже рядом, и хочется праздника. В статье собраны советы, позволяющие создать новогоднее настроение в офисе без ущерба рабочему процессу.

Пошаговый план действий

Обсудить украшение офиса

Проведение «пятиминутки» – обычное дело для многих компаний. Это собрание нужно посвятить украшению офиса. Где-то заказывают оформление специалистам, но, скорее всего, украшать придется своими силами.

Основное: найти креативных сотрудников, готовых посвятить время созданию праздничной атмосферы. А обсуждение деталей станет развлечением для всего коллектива.

Определиться с финансированием

В успешных компаниях расходы на новогоднее оформление офиса берет на себя руководство. Если случай не тот, декорировать помещение придется за свой счет.

Нужно определиться, как украсить офис, и сколько денег на это требуется. Сумму разделить между сотрудниками. Если кто-то не испытывает желания скидываться, не стоит предъявлять претензии. Праздник – личное дело каждого.

Возможно, где-то пылится ящик с украшениями, оставшимися с прошлых лет. Тогда задача упрощается: если что-то придется докупать, то немного. У кого-то из коллег найдутся ненужные элементы декора, которые подойдут для украшения офиса.

Начать с уборки

Новогодняя символика может затеряться среди рабочего беспорядка. Разобрать залежи документов на столах, убрать ненужные коробки, сломанные ручки, черновики, вытереть пыль.

Выбрать стиль оформления

За новогодними заботами не следует забывать, что в декабре еще работать и работать. Оформление не должно мешать работе, поэтому не стоит обматывать мониторы гирляндой.

Оформление в корпоративных цветах подойдет для приемных или переговорных. Важно помнить об умеренности: перебор с украшениями будет выглядеть аляписто и отвлекать от работы. Если места немного, достаточно компактной елки или композиции.

Чем украшать кабинеты

Окна

Снежинки и фигуры из бумаги можно купить готовые или сделать самим. Крепятся такие элементы к стеклу на скотч. Также для окон подойдут гирлянды и елочные шары на лентах.

Двери

Для белых дверей подойдут те же снежинки, закрепленные на скотч. А для темных больше подойдут новогодние венки или банты из ярких лент.

Стены

Цветные ленты, узоры из бумаги, собственноручно сделанные композиции – все будет уместно. Световые гирлянды будут неуместны в небольших кабинетах – мерцание может утомить глаза. Зато для коридоров и больших помещений гирлянды станут прекрасным украшением.

Особый шарм и уют придадут гирлянды, сделанные своими руками из подручных материалов: скрепок, стикеров, открыток.

В крупных организациях дверные арки украшают хвойными композициями, но это дорогое удовольствие.

Повысят настроение магнитные доски с пожеланиями коллегам, открытки, фотографии с прошлых празднований Нового года.

Потолок

Для потолка подойдут снежинки, шары или фигурки на нитках. Нитки должны быть разной длины, для составления объемной композиции.

Елка

Классический вариант – большая елка на входе и маленькие в кабинетах. Но елку можно сделать своими руками из продукции компании, назначить елкой офисный фикус в большом горшке. Украшается елка как обычными игрушками, так и самодельными. И не забыть про продукцию компании.

Рабочий стол

Украшения не должны мешать работе. Фигурки с символом наступающего года, компактные елочки, вазы с печеньем, конфетами, мандаринами.

Создать новогоднее настроение

Новогодние кружки

Наверное, нет офиса, где чай и кофе не употребляются в огромных количествах. Кружки с новогодней символикой внесут праздничную атмосферу в чаепитие.

Праздничная корзина

Корзина со сладостями и фруктами или торт в последние дни декабря поднимут настроение сотрудникам.

Конкурс на украшение кабинета

Соревнование на звание лучшего декоратора добавит праздничного хаоса в рабочие будни. Важно помнить, что победителя должно выбирать авторитетное и беспристрастное жюри.

Дед Мороз инкогнито

Офисное развлечение, получившее широкое распространение, заинтригует и заставит ждать сюрпризов. На стикерах пишутся имена сотрудников. Все бумажки складываются в коробку, и все вытягивают по одной. Задача: купить подарок коллеге, чье имя написано на стикере.

Чтобы избежать обид, лучше заранее оговорить допустимую стоимость подарка.

Почта Деда Мороза

В офисе ставится ящик, куда коллеги опускают пожелания друг другу. В последний рабочий день все пожелания зачитываются. Добрые слова улучшат настроение любому.

Украшайте, декорируйте, создавайте себе и коллегам праздничное настроение! Но помните: декабрь – рабочий месяц.