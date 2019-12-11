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Производитель посуды Moulin Villa и «Обувь России» договорились о сотрудничестве

Для Moulin Villa «Обувь России» стала первым партнером из сегмента fashion.
  • 11/12/2019, 17:15
Производитель посуды Moulin Villa и «Обувь России» договорились о сотрудничестве

Производитель посуды и аксессуаров для кухни Moulin Villa и группа компаний «Обувь России», подписали договор о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе ГК «Обувь России». В рамках соглашения Moulin Villa поставит в «Обувь России» продукцию для реализации в розничных сетях Группы. Товары Moulin Villa будут продаваться в более 720 торговых точках ритейлера в 320 городах. Для Moulin Villa «Обувь России» стала первым партнером из сегмента fashion.

Moulin Villa занимается производством и продажей кухонных аксессуаров и посуды для приготовления пищи и является одним из лидеров на этом рынке.  В рамках сотрудничества с «Обувью России» компания планирует поставлять в магазины ритейлера термосы, сковороды, формы для выпекания, противни, блинницы, кастрюли и др.

— Сотрудничество позволит Moulin Villa увеличить продажи на 5%, усилить присутствие в Сибири и на Дальнем Востоке и выйти со своей продукцией в более чем 250 новых городов, а «Обуви России» — предложить покупателям новый интересный ассортимент и повысить конверсию магазинов. Производитель посуды уже доставил на центральный склад «Обуви России» в Новосибирске более 35 000 товаров, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что сотрудничество с Moulin Villa является частью реализации нового проекта ГК «Обувь России» – развитие онлайн-платформы для работы с поставщиками и переформатирование магазинов в омниканальные маркетплейсы. Группа в два раза увеличит номенклатуру товаров за счет новых категорий, таких как товары для дома, хозяйственные товары, посуда, игрушки, косметика. Этот проект позволит компании увеличить выручку действующих магазинов, повысить конверсию, сгладить сезонность, а также предложить покупателям интересный ассортимент. В то же время для Moulin Villa это возможность расширить географию сбыта, привлечь новую аудиторию и увеличить продажи.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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