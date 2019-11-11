Дорожным объектам по нацпроектам выделят дополнительное финансирование

Правительством Новосибирской области рассмотрен вопрос увеличения финансирования региональных проектов «Дорожная сеть (Новосибирской области)» и «Формирование комфортной городской среды», которые являются важной составляющей национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жилье и городская среда» (в части благоустройства), сообщили в пресс-службе регионального правительства. Соответствующий проект закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» был рассмотрен на заседании правительства Новосибирской области.

— Изменения вносятся с целью достижения лучших показателей по двум региональным проектам: «Дорожная сеть (Новосибирская область)» и «Формирование комфортной городской среды», — уточнил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко.

Он подчеркнул, что региональные проекты являются важной составляющей национальных проектов, которые прорабатывались вплоть до конкретных целевых показателей совместно с федеральными проектными комитетами при Правительстве РФ.

В соответствии с решением проектного комитета Правительством РФ принято решение о распределении в 2019 году Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в размере 731,3 млн рублей.

В пресс-службе рассказали, что дополнительные целевые федеральные дорожные трансферты направлены на решение ряда тактически важных задач. В их числе ускорение финансирования строительства и реконструкции автодорог к будущей новой «Многофункциональной ледовой арене», дороги «Новосибирск — Кочки — Павлодар» на участке «Новосибирск – Ярково», муниципальных автомобильных дорог. Также – ускорение финансирования объектов в Колыванском, Кочковском, Куйбышевском, Купинском, Маслянинском, Новосибирском, Сузунском, Тогучинском районах, городе Бердске и немуниципальных областных дорог, где работы выполняются с опережением производственного графика.

По мероприятиям регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» предлагается перенаправить 99,7 млн рублей на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Виталий Голубенко подчеркнул, что изменение и увеличение ассигнований упомянутых двух региональных проектов по сути в конце финансового года не несет рисков неиспользования бюджетных средств, так как средства планируется направить на оплату досрочно выполняемых работ по уже заключенным контрактам.

По результатам внесенных изменений общие параметры областного бюджета на 2019 год составят по объему доходов 162,1 млрд рублей, по объему расходов 172,9 млрд рублей, дефицит – 10,8 млрд рублей.

На законопроект было получено положительное заключение Министерства финансов РФ. Члены правительства одобрили представленный документ. Он внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание региона.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области