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Правительство области должно за ноябрь-декабрь освоить 44 млрд руб

По итогам 10 месяцам, по предварительным данным, исполнение бюджета региона по расходам отстает от аналогичного периода 2018 года почти на 6%.
  • 11/11/2019, 16:02
Автор: Юлия Данилова
Правительство области должно за ноябрь- декабрь освоить 44 млрд руб

— По оперативным данным, за 10 месяцев 2019 года областной бюджет исполнен на 77,8% — это 125,6 млрд. Максимальные риски недобора доходов находятся в пределах 3-3,5% по отношению к расходам. Обычно столько у нас ежегодно экономиться по  бюджету, — сообщил на заседании правительства Новосибирской области министр финансов Виталий Голубенко.

При этом, по его словам, по расходам за 10 месяцев бюджет исполнен на 71%.  Превышение доходов над расходами составляет 2,9 млрд рублей. Это обеспечено не за счет роста доходов, а за счет отставания в расходах. По сравнению с 10 месяцами 2018 года, процент исполнения плана по расходам в 2019 ниже — 77,5% и 71,3% соответственно. Чиновник отметил, что обстоятельств в первом полугодии было много, которые, в том числе, служили задержкой в проведении конкурсных процедур.

— В оставшиеся 1,5 месяца нужно очень серьезно сосредоточиться на достижении результатов. Расходная нагрузка на ноябрь-декабрь, исходя из заявок министерств, составляет 44 млрд рублей. Из них на ноябрь вы заявили только 18,5 млрд рублей, то есть на декабрь приходится 26 млрд рублей. Для сравнения, потолок финансирования расходов в декабре 2018 года составлял 18,6 млрд рублей, — отметил Голубенко. — Это чрезвычайно сложная задача. Из опыта освоения бюджета можно сказать, что основные платежи сдвигаются на после 20 числа.

Министр финансов попросил коллег из других ведомств проработать равномерное предоставление платежных документов к оплате в течение ноября- декабря.

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