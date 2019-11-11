Наружка похорошеет. Но неспешно

Впрочем, перемены в сфере городской наружки все равно обещаны радикальные. Так, с особым облегчением вздохнут представители малоформатного торгово-сервисного бизнеса — операторы быстровозводимых павильонов, модулей и прочей «нестационарки». Именно они, по замыслу властей, должны в дни чемпионата стать «летучим отрядом» потребительского бума, именно им поручено оперативно удовлетворять гастрономические запросы нахлынувших в город гостей. То, что они именно нахлынут и в изобилии — это, кстати, подается как аксиома. Но оперативность этих нестационарных объектов до поры спотыкалась об аспекты надзора за наружной рекламой. Дело в том, что в Новосибирске некоторые объекты с функционалом вывески считаются рекламой. Такое определение совершенно меняет и их юридическую контекстуализацию.

— Этот казус создали правила, действовавшие до 1 ноября, — объясняет Иван Фаткин, начальник отдела дизайна городской среды департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. — Там было прописано, что в Новосибирске считается информационной конструкцией. Понятийные рамки информационной конструкции были очень узкими: два квадратных метра площади, текст — информация, указанная в правоустанавливающих документах. До сегодняшнего дня было так: допустим, ты хочешь установить информационную конструкцию на нестационарном объекте и хочешь написать на ней слово «Продукты». Если у тебя в правоустанавливающих документах написано «ИП», «ООО» и нет слова «продукты», то вынести это слово на вывеску ты просто так не сможешь. Для комитета по рекламе эта вывеска автоматически превращалась в рекламу. То есть не информационный носитель, не оповещатель, а именно реклама. Нет слова «продукты» в правоустанавливающих документах — все, реклама. Логика очень сковывающая. В федеральном законе о рекламе такая конструкция должна быть внесена в схему размещения рекламных конструкций на территории города Новосибирска, а схема принимается на уровне области. Таким образом, от момента, когда возникло желание разместить свое название на нестационарном объекте, до получения размещения уходил год.

Как подчеркнул Иван Фаткин, для предпринимателя, работающего в малых торговых форматах это огромная пропорция времени. Например, у него сегодня заключен договор на размещение нестационарного торгового объекта, а реально поместить на павильон слово «Пельмени» он сможет только через год. Для бизнес-контекста спортивных событий, когда торгово-сервисные объекты размещаются оперативно и заведомо ненадолго, такой расклад был бы просто убийственным.

За первым актом либерализации и упорядочивания оператором нестационарных объектов бизнеса обещан и еще один.

—Для «нестационаров» мы постараемся разработать свой архитектурно-художественный регламент, — подчеркнул Иван Фаткин. — Размещение информации и рекламных элементов там будет прописано отдельно.

Пока же он общий, без форматной автономности павильонов и модулей. По словам Ивана Фаткина, в новом регламенте устранена пресловутая межкатегориальная ловушка: в основе регламента лежит четкое разграничение понятий «реклама» и «вывеска».

— Неразграниченность этих понятий до недавнего времени было специфической чертой Новосибирска, — констатирует он. — На общероссийском уровне это понятийное разграничение лучше проработано, например в Москве, Петербурге, Воронеже, Казани, Саратове. С комитетом рекламы мы долго не могли договориться — что называть рекламной конструкцией, а что — информационной. Потому что за каждую рекламную конструкцию муниципалитет получает деньги в виде госпошлины. Каждое разрешение на рекламную конструкцию стоит 5 тысяч рублей. Кроме того, для каждого вида рекламной конструкции нужно сделать проект, экспертизу на этот проект, предоставить в комитет рекламы согласование с собственниками. Иногда на сбор этого пакета документов уходит от полугода до года. Соответственно, рекламные конструкции от информационных отличались вот этой странной предметной гранью в два квадратных метра.

Теперь, с 1 ноября, если конструкция выполнена по регламенту (тому самому, новому), согласовывать ее не нужно. Основной параметр — размер. Максимальный размер для конструкции на подложке — 0,7 м (70 см), для конструкции с объемными буквами — 50 см. Есть и параметры для конструкций из объемных букв в две строки — 60 см. Москва, кстати, жестче к этому подошла — там для любых конструкций установлен норматив в 50 см, кроме фризов. В Москве реклама на фасадах зданий запрещена за исключением двух типов — медиафасадов и крышных конструкций (постановление правительства Москвы 902-ПП). Таким образом, в столице на фасадах можно размещать только заведомо информационные конструкции.

— Вообще, города, принимавшие футбольный чемпионат, хорошо проработали свои регламенты, — отмечает Иван Фаткин. — И их опыт нам очень пригодился. Проанализировали аналогичные документы Москвы и Петербурга, Воронежа. Список «нельзя» везде один и тот же. Например, баннерные конструкции. Баннеров в Новосибирске скоро не останется, тут мы в тренде. Впрочем, в Новосибирске придется переделывать 70% конструкций. Например, на зданиях, построенных до 1959 года, разрешаются только вывески из объемных букв. Никаких световых коробов.

Тем не менее столичный опыт не будет воспроизводиться один в один. Форсированного удаления устаревших вывесок на московский манер у нас не произойдет. Визуальное облагораживание улиц растянется на 5 лет.

— Разрешения пятилетние, выдавались они вплоть до ноября — до последнего дня действия старого регламента, — объясняет Иван Фаткин. — Следовательно, замена вывесок будет происходить эволюционно — по мере истечения действующих разрешений. И процесс, таким образом, завершится через 5 лет, стартовав в эти дни.

Впрочем, сам же Фаткин надеется, что сюжет «порционное купирование хвоста бульдогу» не воплотится слишком буквально — и обновление новосибирской наружки не растянется томительно на пятилетие.