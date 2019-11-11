Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Наружка похорошеет. Но неспешно

В ходе подготовки к хоккейному чемпионату мэрия Новосибирска пересмотрела требования к вывескам.
  • 11/11/2019, 19:05
Автор: Игорь Смольников
Наружка похорошеет. Но неспешно
Предпринимателям, соблюдающим новый регламент, больше не придется согласовывать вывески — достаточно «явочным порядком» вписаться в норматив.

В ходе подготовки к чемпионату мира наружная реклама Новосибирска подвергнется комплексной ревизии и глобальной переделке. Правда, не столь глобальной как в городах, принимавших чемпионат по футболу: полное преображение новосибирских улиц ожидается не к хоккейному мундиалю, а через пять лет. Причина — в хронологическом зазоре между юридическим функционалом двух регламентов по наружной рекламе — старого и нового.

Впрочем, перемены в сфере городской наружки все равно обещаны радикальные. Так, с особым облегчением вздохнут представители малоформатного торгово-сервисного бизнеса — операторы быстровозводимых павильонов, модулей и прочей «нестационарки». Именно они, по замыслу властей, должны в дни чемпионата стать «летучим отрядом» потребительского бума, именно им поручено оперативно удовлетворять гастрономические запросы нахлынувших в город гостей. То, что они именно нахлынут и в изобилии  это, кстати, подается как аксиома. Но оперативность этих нестационарных объектов до поры спотыкалась об аспекты надзора за наружной рекламой. Дело в том, что в Новосибирске некоторые объекты с функционалом вывески считаются рекламой. Такое определение совершенно меняет и их юридическую контекстуализацию.

— Этот казус создали правила, действовавшие до 1 ноября, — объясняет  Иван Фаткин, начальник отдела дизайна городской среды департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. — Там было прописано, что в Новосибирске считается информационной конструкцией. Понятийные рамки информационной конструкции были очень узкими: два квадратных метра площади, текст — информация, указанная в правоустанавливающих документах. До сегодняшнего дня было так: допустим, ты хочешь установить информационную конструкцию на нестационарном объекте и хочешь написать на ней слово «Продукты». Если у тебя в правоустанавливающих документах написано «ИП», «ООО» и нет слова «продукты», то вынести это слово на вывеску ты просто так не сможешь. Для комитета по рекламе эта вывеска автоматически превращалась в рекламу. То есть не информационный носитель, не оповещатель, а именно реклама. Нет слова «продукты» в правоустанавливающих документах — все, реклама. Логика очень сковывающая. В федеральном законе о рекламе такая конструкция должна быть внесена в схему размещения рекламных конструкций на территории города Новосибирска, а схема принимается на уровне области. Таким образом, от момента, когда возникло желание разместить свое название на нестационарном объекте, до получения размещения уходил год.

Как подчеркнул Иван Фаткин, для предпринимателя, работающего в малых торговых форматах это огромная пропорция времени. Например, у него сегодня заключен договор на размещение нестационарного торгового объекта, а реально поместить на павильон слово «Пельмени» он сможет только через год. Для бизнес-контекста спортивных событий, когда торгово-сервисные объекты размещаются оперативно и заведомо ненадолго, такой расклад был бы просто убийственным.

За первым актом либерализации и упорядочивания оператором нестационарных объектов бизнеса обещан и еще один.

—Для «нестационаров» мы постараемся разработать свой архитектурно-художественный регламент, — подчеркнул Иван Фаткин. — Размещение информации и рекламных элементов там будет прописано отдельно.

Пока же он общий, без форматной автономности павильонов и модулей. По словам Ивана Фаткина, в новом регламенте устранена пресловутая межкатегориальная ловушка: в основе регламента лежит четкое разграничение понятий «реклама» и «вывеска».

— Неразграниченность этих понятий до недавнего времени было специфической чертой Новосибирска, — констатирует он. — На общероссийском уровне это понятийное разграничение лучше проработано, например в Москве, Петербурге, Воронеже, Казани, Саратове. С комитетом рекламы мы долго не могли договориться  что называть рекламной конструкцией, а что — информационной. Потому что за каждую рекламную конструкцию муниципалитет получает деньги в виде госпошлины. Каждое разрешение на рекламную конструкцию стоит 5 тысяч рублей. Кроме того, для каждого вида рекламной конструкции нужно сделать проект, экспертизу на этот проект, предоставить в комитет рекламы согласование с собственниками. Иногда на сбор этого пакета документов уходит от полугода до года. Соответственно, рекламные конструкции от информационных отличались вот этой странной предметной гранью в два квадратных метра.

Теперь, с 1 ноября, если конструкция выполнена по регламенту (тому самому, новому), согласовывать ее не нужно. Основной параметр — размер. Максимальный размер для конструкции на подложке — 0,7 м (70 см), для конструкции с объемными буквами  50 см. Есть и параметры для конструкций из объемных букв в две строки — 60 см. Москва, кстати, жестче к этому подошла — там для любых конструкций установлен норматив в 50 см, кроме фризов. В Москве реклама на фасадах зданий запрещена за исключением двух типов — медиафасадов и крышных конструкций (постановление правительства Москвы 902-ПП). Таким образом, в столице на фасадах можно размещать только заведомо информационные конструкции.

— Вообще, города, принимавшие футбольный чемпионат, хорошо проработали свои регламенты, — отмечает Иван Фаткин. — И их опыт нам очень пригодился. Проанализировали аналогичные документы Москвы и Петербурга, Воронежа. Список «нельзя» везде один и тот же. Например, баннерные конструкции. Баннеров в Новосибирске скоро не останется, тут мы в тренде. Впрочем, в Новосибирске придется переделывать 70% конструкций. Например, на зданиях, построенных до 1959 года, разрешаются только вывески из объемных букв. Никаких световых коробов.

Тем не менее столичный опыт не будет воспроизводиться один в один. Форсированного удаления устаревших вывесок на московский манер у нас не произойдет. Визуальное облагораживание улиц растянется на 5 лет.

— Разрешения пятилетние, выдавались они вплоть до ноября — до последнего дня действия старого регламента,  объясняет Иван Фаткин. — Следовательно, замена вывесок будет происходить эволюционно — по мере истечения действующих разрешений. И процесс, таким образом, завершится через 5 лет, стартовав в эти дни.

Впрочем, сам же Фаткин надеется, что сюжет «порционное купирование хвоста бульдогу» не воплотится слишком буквально — и обновление новосибирской наружки не растянется томительно на пятилетие.

— В каждом городе, обновлявшем свою визуальную среду, режим побуждения был индивидуальным, —  резюмирует  он. — Например, в Саратове всю наружку по гостевым маршрутам чемпионата за год велели переделать. Думаю, и у нас на гостевых маршрутах это произойдет быстрее, чем за 5 лет. Например, по ходу ремонта и реставрации фасадов на этих маршрутах. Мы, к слову, уже видели этот эффект в действии: собственники бизнесов понимают, что на обновленном, стильном фасаде их прежние вывески на световых коробах будут смотреться старо и провинциально. И проявляют эстетическую инициативу — заменяют их на современные, выполненные по актуальному регламенту. Тут наша надежда именно на сознательность бизнес-сообщества.

Фото автора

Популярное с сайта

«Новосибирскавтодор» приступил к строительству автодороги в обход села Сарапулка

«Новосибирскавтодор» приступил к строительству автодороги в обход села Сарапулка

11/11/2019, 11:17
Новая трасса свяжет Мошковский и Тогучинский районы Новосибирской области, а также соединит автомобильные дороги К-19р и Р-255 «Сибирь».
Рынкам и ярмаркам упростят условия развития

Рынкам и ярмаркам упростят условия развития

11/11/2019, 10:04
Сибирские ритейлеры одобрили скорую отмену закона о рынках — закона, не позволяющего сделать рынки и ярмарки эффективной альтернативой сетевой рознице.

Россияне готовы оказывать содействие сотрудникам полиции

10/11/2019, 09:03
Принять участие в задержании правонарушителя готовы 55% россиян.

Актуальный разговор

Ключевые изменения в налоговом законодательстве, которые могут коснутся бизнеса в 2020 году, комментирует партнер юридического агентства «Курсив» Мария Ильяшенко.

«Не думаю, что режим самозанятых будут активно использовать для оптимизации налогообложения»

Все материалы
Новости

Дорожным объектам по нацпроектам выделят дополнительное финансирование

11/11/2019, 18:06

Правительство области должно за ноябрь-декабрь освоить 44 млрд руб

11/11/2019, 16:02

АИР Новосибирской области открыло представительство в Москве

11/11/2019, 14:17

В Новосибирской области в октябре на 2,3% увеличилось потребление электроэнергии

11/11/2019, 11:42

В двух районах области прошли выборы глав

11/11/2019, 11:38

«Новосибирскавтодор» приступил к строительству автодороги в обход села Сарапулка

11/11/2019, 11:17

Рынкам и ярмаркам упростят условия развития

11/11/2019, 10:04

Россияне готовы оказывать содействие сотрудникам полиции

10/11/2019, 09:03

Регионам за успехи в инвестициях спишут долги по кредитам

09/11/2019, 09:00

Региональное руководство ЕР потеряло двух сенаторов и одного министра

08/11/2019, 22:09

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Что Налоговый кодекс приготовил в новом году?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска