Дорожные контролёры будут снимать ремонт дорог на видео

Среди организаций, претендующих на контроль за дорожными организациями, многие не имеют собственной лаборатории и проводят исследования в соседних регионах.

— Мы всем заказчикам рекомендовали привлекать для контроля специализированные инженерные организации, имеющие лаборатории, — сообщает глава областного Минтранса Анатолий Костылевский. — Анализ прошлого года выявил проблему: желающих совершать контроль оказалось достаточно. Но у многих из них не было своей собственной лаборатории. Они в других лабораториях по договорим подряда испытывали материалы. Сейчас опять направим письмо о том, что необходимо проверять заключаемые контракты со строительными организации и наличие у них своих собственных лабораторий, на которых должно производиться не менее 70% испытаний. Это приведёт к уменьшению случаев нарушения технологических процессов.

По словам министра, с этого года в лабораториях все исследования будут сопровождаться непрерывной видеофиксацией.

Одновременно, по словам министра, предполагается укрепление контролирующих структур и по линии Территориального управления автодорог. Штат сотрудников управления увеличен до 19 человек, занятых в проведении проверок и контроле поступающей строительной документации, геодезических изысканиях, выездных проверках. До 10 человек увеличена штатная численность отдела контроля качества ТУАДа. Продолжается и практика обучения сотрудников на базе СГУПс представителей администраций районов. В текущем году прошли обучение 85 человек.

— Раньше мы обучали представителей муниципальных образований, — сообщает министр. — С этого года — сотрудников подрядных организаций, инженерно-технического персонала, заявителей работ, механиков и диспетчеров. Будут дополнительно обучены 94 человека.

По информации Минтранса Новосибирской области, анализ значимости дефектов показал снижение удельного веса значимых (то есть, влияющих на безопасность дорожного движения) до 57,81% по сравнению с предыдущими годами (в 2022 — 62% и в 2021 году — 68%).

Ранее редакция сообщала об ужесточении мер в отношении недобросовестных подрядчиков.