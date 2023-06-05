Реконструкция Новосибирского дендропарк начнется уже в этом году

На совещании в зоопарке губернатору Новосибирской области представили проект развития инфраструктуры особо охраняемой природной территории регионального значения «Дендрологический парк» и прилегающих территорий. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Новосибирской области.

Губернатор отметил, что нужно провести оценку всех зелёных насаждений дендропарка, инвентаризацию. Параллельно с этим нужно начинать делать дорожки, тропинки, освещение, устанавливать малые архитектурные формы для обеспечения дополнительного комфорта горожан.

— Я принимаю принципиальное решение — будет создано государственное учреждение, которое будет отвечать за сохранность и развитие этой территории, — подчеркнул Андрей Травников.

Глава региона поручил специалистам как можно скорее составить конкретный план действий и просчитать их стоимость. Первые шаги по восстановлению и облагораживанию зелёной зоны будут предприняты уже этим летом. Реконструкция будет проведена в несколько этапов.

Ранее редакция сообщала о том, что Минстрой РФ похвалил Новосибирск за работу с парками и городскими водоемами.