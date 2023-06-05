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Дорожных подрядчиков будут тренировать до посинения

  • 05/06/2023, 10:57
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Дорожных подрядчиков будут тренировать до посинения
Особенно тех, кто пытается уйти от ответственности.

Действовать максимально жестко в отношении дорожных компаний-подрядчиков, которые пытаются уйти от ответственности — такое поручение главе минтранса Анатолию Костылевскому озвучил губернатор области Андрей Травников.

Как следует из доклада министра, случаи отказа подрядчиков исправлять дефекты даже по решению суда имеются, пусть в небольшом количестве. Как правило, со стороны организаций, находящихся в стадии банкротства. Ещё ряд организации, не согласных с решением суда, инициируют собственную экспертизу.

— Если нет возможности внести в список недобросовестных подрядчиков, прописать им максимально жесткие условия, — говорит губернатор. — Не хотят учиться сами, будем тренировать до посинения. Мы ещё в прошлом году говорили о том, что количество дефектов должно снизиться.

По информации министерства транспорта Новосибирской области, обследованы 435 гарантийных объектов программы «Безопасные и качественные дороги». Выявлено 260 дефектов, устранены 23 дефекта, на устранении находятся 237.

Ранее редакция сообщала, что дорожники ищут подрядчика для ремонта Ордынской трассы.

Фото: pixabay.com, odejacob

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : Ремонт дорог


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