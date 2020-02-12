Досрочно или частично досрочно погашать ипотеку планируют 44% россиян

Для значительного большинства россиян (78%) размер ежемесячного платежа важнее срока ипотечного кредита — показало исследование Райффайзенбанка. Анализ основан на данных опроса более двух тысяч человек из 17 крупных городов страны.

Отмечается, что досрочно или частично досрочно погашать ипотеку планируют 44% респондентов. Основная причина отказа от такого варианта закрытия кредита — отсутствие лишних денег. Её выделили 75% опрошенных. При этом почти четверть (22%) не знают зачем выплачивать ипотеку раньше срока.

— Среднее время закрытия ипотечного кредита в Райффайзенбанке — 7 лет вместо 15. Досрочно погасить ипотечный кредит или оформить частичное досрочное погашение с уменьшением ежемесячного платежа или срока договора можно в быстро и просто в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн из любой точки мира, — рассказал управляющий директор по кредитным розничным продуктам АО «Райффайзенбанк» Андрей Спиваков.

По его словам, налоговый вычет большинство респондентов (73%) собирается потратить на досрочное погашение. 24% вложат возвратные деньги в ремонт. 3% — либо уже ранее использовали налоговый вычет, либо потратят его на себя: съездят в отпуск или обновят автомобиль.

Фото: pixabay.com, автор- nattanan23