Каждый пятый житель Сибири интересуется работой с частичной занятостью

Служба исследований hh.ru выяснила ожидания работников от рынка труда в первом квартале 2020 года. Настроения сибиряков несколько улучшились: совокупный индекс самочувствия соискателей поднялся с -0,05 в конце прошлого года до отметки –0,03.

Отмечается, что жители Сибирского федерального округа не слишком стабильно ощущают себя на текущем рабочем месте и чувствуют угрозу увольнения острее большинства других россиян (за исключением Санкт-Петербурга и Ленинградской области). Сильнее прочих остаться без работы опасаются представители сфер «Инсталляция и сервис», «Высший менеджмент» и «Закупки».

— 39% россиян, в том числе, и респонденты из СФО, признались, что готовы пойти на снижение зарплатных ожиданий ради сохранения трудоустройства или гарантированного выхода на работу в другом месте. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года доля таких людей снизилась на 3%. Чаще других к подобным мерам готовы прибегнуть соискатели из сфер «Некоммерческие организации», «Высший менеджмент», «Банки», — добавляет руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Анна Осипова.

По ее словам, 52% российских респондентов сообщили, что рассматривают для себя поиск подработки помимо основной работы в ближайшие три месяца, еще 8% ответили, что у них уже есть подработка. Важно, что для СФО этот вопрос даже более актуален, нежели для всей России в целом. По данным базы резюме на hh.ru с начала 2020 года, в среднем каждый пятый житель Сибирского федерального округа искал варианты трудоустройства с частичной занятостью. Больше всего таких соискателей в Томской и Новосибирской областях — 22,8% и 21,1% соответственно. Меньше всего интересуются работой с частичной занятостью в Республике Хакасия (14,8%) и Республике Тыве (10,8%).

В Новосибирской области в Топ-10 вакансий, предполагающих частичную занятость вошли специалист по продажам услуг с зарплатой от 37 тысяч руб. до вычета налогов, логист (почасовик) в гипермаркет Леруа Мерлен, преподаватель английского языка в Центр детского и подросткового развития, PHP программист / Разработчик на Bitrix в небольшую компанию, водитель такси, персональный тренер тренажерного зала, торговый представитель, журналист-копирайтер в российское федеральное информационно-аналитическое агентство, оператор холодных звонков в логистическую компанию и врач УЗИ в сеть медицинских центров.

— Каждый вправе распоряжаться своим свободным временем по своему усмотрению, и работодатель не может запретить работать где-то еще, если вы делаете это не в рабочие часы на основной работе. Законодательство предусматривает исключения только для особых случаев — например, водителю запрещено работать по совместительству водителем в другом месте, потому что для безопасности перевозки ему необходим полноценный отдых. Директор компании может работать где-то еще по совместительству только с согласия собственника компании. Госслужащие могут выполнять другую оплачиваемую работу, если это не повлечет конфликта интересов, они обязаны согласовать свои планы о параллельной работе с основным работодателем (это связано с коррупционными рисками). Если ваша ситуация не попадает под особые требования закона, то нет формальных препятствий для подработки, — добавляет Анна Осипова.

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan