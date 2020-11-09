В Новосибирске начинается возведение опор четвертого моста в русле реки Обь

Генеральный подрядчик строительства четвёртого мостового перехода через реку Обь в Новосибирске Производственная фирма «ВИС» (строительный дивизион Группы «ВИС») приступил к работам по возведению опор в русле реки. Для этого с помощью судов специального технического флота на воду доставлены буровая установка Bauer BG33, грузоподъёмные краны и необходимое оборудование, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что работы в русле реки по устройству оснований опор будут выполняться с плавсредств методом вертикального бурения под защитой обсадной трубы. Всего проектом предусмотрено 18 опор на берегах и в русле реки. В зависимости от геологии длина свай под опоры составляет от 8,5 до 25 метров. Высота опор над водой составит 15 метров и более.

Маневрирование и одновременная работа судов была затруднена в связи с расположенным в 100 метрах вниз по течению реки железнодорожным мостом и близким прохождением линий электропередач 110 кВт. На сегодняшний день работы по возведению моста и автомобильных подходов к нему ведутся на всём протяжении будущей трассы. Получено 9 разрешений на строительство всех основных объектов мостовой инфраструктуры, включая сам мост, эстакады основного хода, надземные пешеходные переходы, тоннель через ж/д пути Транссибирской магистрали и реконструкцию Зыряновского путепровода. Всего на стройплощадке задействовано свыше 450 строителей и специалистов и 68 единиц спецтехники.

Четвёртый мост через реку Обь в центре Новосибирска – самый крупный инфраструктурный проект в регионе. Концессионером проекта выступает Сибирская концессионная компания (входит в Группу «ВИС»), концедент – правительство Новосибирской области в лице Министерства транспорта и дорожного хозяйства. Проект реализуется при участии средств федерального бюджета.

Фото предоставлено пресс-службой Группы «ВИС»