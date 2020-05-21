Доставка от Ситимобил со скидкой 20% по карте «Мир»

Услуга «Доставка» — это быстрый и надежный способ передать важные посылки, оставаясь дома. Адресат получит вашу посылку в тот же день, и вам не нужно будет никуда выезжать.

Чтобы заказать доставку, установите приложение «Ситимобил», добавьте карту «Мир» в качестве способа оплаты и оплачивайте услугу со скидкой 20%.* Для подписчиков Combo от Mail.ru Group действует дополнительная скидка 3%.

Подробности по ссылке super.mironline.ru/citymobil

Акцией можно воспользоваться до 15.07.2020 года.

*Но не более 100 рублей от стоимости одной доставки. Внимательно ознакомьтесь с условиями оказания услуг на сайте city-mobil.ru/rules/delivery. Ситимобил — информационный сервис. Услуги по доставке оказываются перевозчиками-партнерами Ситимобил.

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Фото предоставлено пресс-службой банка