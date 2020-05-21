Выручка Новосибирского завода резки металла выросла на 17,4%

Объем выручки компании за январь-март составил 405 млн рублей. Это на 17,4% больше, чем за аналогичный период 2019 г., причем большая часть суммы заработана в марте, сообщили в пресс-службе финансового консультанта компании ООО «Юнисервис Капитал» (Новосибирск). Положительная динамика обусловлена возросшим объемом заказов для РЖД и производителей сельхозтехники. Для их своевременного выполнения производственный сектор компании работал на полную мощность.

— «НЗРМ» активно развивает перспективное направление аутсорсингового производства и наращивает соответствующую клиентскую базу. Часть новых заказчиков – компании, нацеленные на сибирский рынок и имеющие собственные производства в других регионах страны. Изготовление продукции или некоторых ее элементов «на месте» через аутсорс позволяет сократить финансовые и временные затраты на логистику. Среди заказчиков также стартапы и небольшие компании, у которых есть перспективные разработки, но нет достаточной технической и финансовой базы для их реализации, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Новосибирский завод резки металла продолжает наращивать производственные возможности. В первом квартале 2020 года были закуплены линия лазерной резки и листогибочный станок, позволяющий работать с широким спектром толщины металла. Поставка оборудования назначена на начало июня. Ввод в эксплуатацию и обучение персонала займет не более полутора недель. Прогнозируемый экономический эффект запуска нового оборудования – увеличение продаж на 20%, рост рентабельности и прибыли на 50%.

Привлеченный в 2019 году капитал от облигационного займа был направлен на развитие трейдингового направления, что отразилось на росте дебиторской задолженности. Несмотря на увеличение финансового долга, показатели долговой нагрузки на 31.03.2020 находятся на сопоставимом уровне: долг в выручке составляет порядка 25%, отношение долга к EBIT держится на уровне 5x.

Фото предоставлено пресс-службой компании