Сибирские таможенники предоставили льготы на товары, ввезенные в рамках борьбы с COVID-2019

В Сибирском таможенном управлении (СТУ) за апрель-май 2020 года было предоставлено льгот на товары, ввезенные на территорию ЕАЭС в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, почти на 298 млн 331 тысячу рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Наибольшая часть льгот, около 217 млн 800 тысяч рублей, была предоставлена таможенными органами СТУ в рамках исполнения Решения Совета ЕЭК от 03.04.2020 № 33 «О внесении изменений в некоторые Решения Комиссии Таможенного союза и об утверждении перечня товаров критического импорта», согласно которому не облагаются ввозными таможенными пошлинами лекарственные средства, товары медицинского назначения, детское питание, а также плодово-овощная продукция (лук, морковь, картофель и т.д.). В законную силу документ вступил с 18 апреля 2020 года, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

— Указанная льгота предоставляется при условии регистрации декларации на товары для их помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления по 30 июня 2020 г. Включительно, — обратили внимание в СТУ.

Еще на 80 млн 531 тысячу рублей льгот было предоставлено при импорте продукции, которая вошла в перечень, утвержденный Решением Совета ЕЭК от 16.03.2020 № 21 «О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза и об утверждении перечня товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза в целях реализации государствами – членами Евразийского экономического союза мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV». В числе таких товаров продукция медицинского назначения, товары для изготовления лекарств, бахилы, маски медицинские, защитная одежда, перчатки и т.д.

Указанная льгота предоставляется при условии регистрации декларации на товары для помещения их под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления по 30.09.2020 включительно и представления в таможенные органы государств-членов подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, выданного уполномоченным в сфере здравоохранения органом исполнительной власти государства-члена или иными уполномоченными органами исполнительной власти государства-члена и содержащего сведения о номенклатуре, количестве, стоимости таких товаров, а также об организациях, осуществляющих ввоз.

Кроме того, с 6 апреля 2020 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 419 «О реализации решения Совета Евразийской экономической комиссии 16.03.2020 № 21 и внесении изменений в Перечень медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость». Вышеуказанным Постановлением введен утвержден перечень медицинских товаров, которые освобождаются от уплаты НДС при ввозе на территорию РФ и их реализации на территории РФ. За период действия Постановления Правительства РФ № 419 указанная льгота по уплате НДС в регионе деятельности Сибирского таможенного управления не заявлялась.

Фото предоставлено пресс-службой СТУ