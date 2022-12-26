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Доставка подарков курьером на «раз, два, три»

  • 26/12/2022, 22:16
Вовремя поздравить бизнес-партнёра, сделать красивый сюрприз девушке или порадовать маму шикарным букетом — не дань моде, а настоятельная необходимость.

Теперь сделать это можно даже, находясь за многие километры от юбиляра. Достаточно приобрести подарок и выбрать надёжную курьерскую службу. Остальное — дело техники и вопрос ответственности.

Когда бывает необходимо отправить подарок курьером?

Если в преддверии праздника нет возможности вручить презент лично, не беда. Можно делегировать свои обязанности проверенному посреднику, который не только в срок доставит приятную ношу, но и сделает это изящно. Кроме того, доставка подарков через доверенное лицо — идеальный выход из положения, когда важно сохранить конфиденциальность.

Курьерская доставка пригодится и тем, кто имеет обыкновение забывать о памятных датах. В этом случае можно заранее оформить заказ и быть абсолютно уверенным, что он прибудет без опоздания. А близкий человек, или коллега по бизнесу не разочаруется из-за вашей забывчивости.

Какие подарки вручают с курьером?

Доставляют самые разные вещи — от билетов на концерт до мебельного гарнитура. Главное, чтобы предметы не нарушали действующее законодательство РФ и были упакованы в соответствии с требованиями перевозчика. Чаще всего отправляют:

  • букеты цветов;
  • предметы роскоши;
  • сервизы и наборы;
  • бытовые принадлежности;
  • сувенирную продукцию.

Не забывают и про бытовую технику, билеты на концерты, спектакли, игрушки, аксессуары для хобби, подарочные сертификаты. При этом крайне важно, чтобы предмет не перемещался свободно внутри коробки. Для этого вещи упаковывают, ориентируясь на их габариты, хрупкость и стоимость.

Как организовать передачу подарка курьером?

Сотрудника курьерской службы доставки «Контакт» можно пригласить на дом или по месту работу. Компетентный специалист оформит доставку, поможет правильно упаковать заказ, а особо ценные грузы ещё и застраховать. Затем бандероли развозят в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Воспользоваться услугами компании можно, просто позвонив по телефону. Рассчитать предварительную стоимость, определить наиболее удобный вариант доставки, узнать, не накопились ли полезные бонусы и скидки.

Доставка подарков через курьерскую службу «Контакт» обладает и рядом других преимуществ:

  • Налаженная обратная связь. Информация обо всех передвижениях груза приходит своевременно и без задержек.
  • Наличие бесплатных сервисов. Упаковочные, материалы, вызов курьера и консультация предоставляются совершенно бесплатно.
  • Выгодные формы взаимодействия. Для постоянных клиентов действует система скидок.

Чем больше, вы пользуетесь услугами компании «Контакт», тем меньше это для вас стоит. Остались вопросы? Позвоните прямо сейчас и оформите свой первый заказ!

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Реклама. Рекламодатель: ООО «Служба доставки «Контакт»

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