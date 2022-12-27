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Андрей Колмаков: Лето 2023 года вновь будет «прорабским»

  • 27/12/2022, 09:55
Автор:
Андрей Колмаков, генеральный директор Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК)
СГК увеличивает объем инвестиций на 2023 год и предупреждает новосибирцев о том, что город вновь будет перекопан.

В теплосети — свыше 3 млрд рублей

— В 2023 году ремонты по программам техперевооружения и капремонта запланировано провести на 25 участках теплосетей Новосибирска суммарной протяженностью свыше 16 км. Это на треть больше работ, проведенных в 2022 году, — на теплотрассах протяженностью 12,5 км. Планируемая сумма инвестиций в теплосети — 3 млрд рублей против 1,7 млрд в 2021 году. Самую существенную роль в удорожании работ сыграл ценовой фактор, — констатировал генеральный директор Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Андрей Колмаков на итоговой пресс-конференции. — На сегодняшний день конкурсы отторгованы на всю ремонтную кампанию 2023 года, подрядчики выбраны, материалы закуплены. Со всеми подрядчиками в договорах прописаны гарантийные обязательства по благоустройству на 2-3 года, а также по технологии — на 10 лет.

Самые крупные работы в 2023 год будут проводиться на улицах Автогенной и Комбинатской — свыше 1 км сетей по каждой, Связистов — более 2 км, Широкой — более 1,2 км, Петропавловской — более 700 м. Продолжится работа по реконструкции и увеличению пропускной способности теплосети на Бориса Богаткова.

Кроме того, на 3 участках теплосетей СГК планирует провести капитальные ремонты. Речь идет об участках на Серафимовича, Королева и Коммунистической общей протяженностью 1276 м. В рамках программы капремонта также планируется заменить 8 единиц секционной арматуры в 24 тепловых камерах и отремонтировать 7 строительных конструкций зданий ЦТП.

— Практика показывает, что 70% дефектов в теплосетях происходят в тепловых камерах, где скапливаются иловые отложения от ливневых стоков. Я уже неоднократно говорил о том, что наши сети выполняют функции ливневой канализацией для большей части города и 80% дефектов труб — это наружная коррозия, — говорит Колмаков.

Объем вложений в капремонты на 2023 год — 277 млн рублей, в дополнение к инвестициям.

— К счастью, в 2023 году наши инвестпроекты и ремонты не пересекаются с проектами БКАД, так что, думаю, будет полегче, но лето 2023 года вновь будет «прорабское»: город будет перекопан, и мы никуда от этого не денемся. Будем пытаться разнести работы по 4 месяцам сезона, но чудес не бывает. Практика показывает, что на каждом раскопанном объекте выявляется много дополнительных проблем, —  рассуждает Андрей Колмаков.

В ТЭЦ — 6,3 млрд

На новосибирских ТЭЦ в 2023 году СГК планирует провести ремонтную кампанию на 3,9 млрд рублей. Речь идет о ремонтах 13 единиц оборудования (в 2022 году — 25 единиц) с общей поверхностью нагрева котлов 780 тонн (400 тонн).

— Основные проблемы, которые возникают при работе котлов, —  остановки, снижение производительности — связаны с поверхностью нагрева. Ее замена дорогостояща, особенно из-за роста стоимости металла, который мы наблюдаем в последние годы. В целом же ремонтный фонд по станциям Новосибирска в 2023 году у нас вырастет на 20%,— констатирует Колмаков.

В рамках текущего ремонта планируется привести в порядок около 100 единиц оборудования, в том числе 36 котлоагрегатов, 32 турбоагрегата и 32 турбогенератора. Не менее 10% от стоимости ремонтной программы компания традиционно направит на экологические мероприятия.

Еще 2,4 млрд энергокомпания инвестирует в модернизацию — экологические проекты и увеличение мощности станций.

— Мы очень внимательно оцениваем площадки, где планируется массовое жилищное строительство, чтобы максимально рационально привязать к ним инвестиционную и ремонтную программы, — поясняет Андрей Колмаков. —  Например, у городской и областной власти есть определенные виды на Ключ-Камышенское плато, где планируется возвести 1 млн кв. м жилья. Мы ждем информацию о темпах застройки, чтобы понять, как мы можем подключиться к этому процессу. По площадке бывшего городского аэропорта произошла корректировка первоначально заявленных планов. В силу обстоятельств у потенциального застройщика там не будет ранее заявленных 2,5 кв. м жилья, поэтому мы также скорректировали инвестпроект: вначале построим на площадке газовую котельную, а потом, по мере строительства домов и увеличения нагрузки, подключим потребителей к ТЭЦ-4.

В 2023 году мы также начинаем строить теплотрассу до площадки перспективного жилмассива «Клюквенный». Ввод ее в эксплуатацию намечен в 2024 году. К этому времени на площадке должны появиться дома и прочие объекты.

В ДПМ-2 — 12 млрд

Наконец, в 2023 году на одной из новосибирских ТЭЦ начнутся работы в рамках федеральной программы комплексной модернизации тепловых электростанций (ДПМ-2). Она была выбрана и утверждена на правительственной комиссии на федеральном уровне.

— В 2023 году мы начинаем освобождать неработающие ячейки на ТЭЦ-3. Там планируем поставить новый котел №15. После того как он будет запущен, мы заменим котел №8. Также на ТЭЦ будет проведена модернизация 4 турбин. В итоге реализация проекта даст прирост по тепловой и электрической нагрузке станции, а значит, возможность подключать новых потребителей, —  пояснил Андрей Колмаков. — Например, в зоне действия ТЭЦ есть перспективы продолжения застройки Новомарусино. На левом берегу также сформированы еще несколько площадок для комплексного развития территории. Новые мощности мы будем готовы включать после 2026 года.

Работы в рамках программы ДПМ-2 СГК планирует завершить на ТЭЦ-3 в 2025 году. На сегодняшний день компания уже разместила заказы на производство котлов и турбин для этого инвестпроекта. Общий объем инвестиций в проект — 12 млрд рублей.

Климат и производственные итоги

Подводя итоги 2022 года, Андрей Колмаков отметил, что энергосистема Новосибирской области в 2022 году выработала 12,5 кВт/ч электроэнергии, что на 17% больше выработки 2022 года.

— Год оказался маловодным, и системный оператор загружал электростанции. В пиковые месяцы 5 наших ТЭЦ в Новосибирской области производили до 93% от общего объема электроэнергии, потребляемой в регионе, тогда как в обычное время — 70-75%, — пояснил директор Новосибирского филиала СГК. — По теплу наша выработка по итогам года составит 14 млн Гкал, что на 3% меньше, чем в 2021 году. Частично это связано с тем, что минувший отопительный сезон был более теплым, чем среднегодовые значения.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что СГК закупает роботов для мониторинга состояния теплосетей в Новосибирске. 

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Рубрики : Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : СГК ремонт теплосетей отопительный сезон модернизация ТЭЦ


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