Под комплексное развитие территории в Новосибирске уже подготовлены 158 га земли

— В рамках актуализации генплана Новосибирска сформирован резерв земли для строительства — 480 га. В основном это территории, занятые ветхим авариным фондом и ИЖС, которые требуют реновации. Считаем, что в связи с принятыми документами о комплексном развитии территории (КРТ) работа по развитию этих территорий будет крайне важной и перспективной, — заявил заместитель мэра Новосибирска, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев на расширенном заседании ассоциации «Региональный деловой клуб строителей».

— На территории Новосибирска около 900 таких объектов. Расселение одного стоит около 40 млн рублей, то есть около 40 млрд рублей нужно привлекать, чтобы исключить эту позицию на территории города, — заявил Кондратьев.

Часть площадок по КРТ город запустил в 2022 году. В приоритете пока расселение ветхого и аварийного фонда , которое на федеральном уровне отрегулировано наиболее четко.

При этом он напомнил, что по части домов, которые были признаны аварийными до 2017 года, расселение будет завершено до конца 2023 года — и тогда в городе останутся 300 таких домов. На их расселение мэрия рассчитывает получить ресурсы при продлении федеральной программы — около 12 млрд рублей. При этом муниципалитет по-прежнему намерен привлекать строительный комплекс к расселению ветхого и аварийного жилого фонда. На сегодняшний день застройщики вложили в решение этой задачи уже 2,5 млрд рублей.

Что касается комплексного развития территории, то сегодня в высокой степени подготовки находятся 12 площадок, по трем из них уже заключены договоры, по одной — объявлен аукцион, по трем — он пройдет в феврале-марте 2023 года, по четырем — в мае-июне.

По его словам, в нынешней ситуации крайне важно, чтобы в реализации проектов на этапе расселения застройщикам руку помощи протянули финансовые структуры.

— Такие площадки емкие, затраты на расселение составляют около 300-500 млн рублей. Но по ветхому фонду у нас практика в судах наработана, и мы уверены, что этот процесс не остановить. По ИЖС будем еще нарабатывать практику, хотя все нормативные документы уже приняты на федеральном и региональном уровне, — резюмировал чиновник.

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