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Под комплексное развитие территории в Новосибирске уже подготовлены 158 га земли

  • 26/12/2022, 18:44
Автор:
комплексное развитие территории
На участках находятся 955 частных и 100 ветхих аварийных домов.

— В рамках актуализации генплана Новосибирска сформирован резерв земли для строительства — 480 га. В основном это территории, занятые ветхим авариным фондом и ИЖС, которые требуют реновации. Считаем, что в связи с принятыми документами о комплексном развитии территории (КРТ) работа по развитию этих территорий будет крайне важной и перспективной, —  заявил заместитель мэра Новосибирска, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев на расширенном заседании ассоциации «Региональный деловой клуб строителей».

Расселение ветхого и аварийного жилья

Новосибирская область ждет новый федеральный транш на расселение ветхого и аварийного жилья

Часть площадок по КРТ город запустил в 2022 году. В приоритете пока расселение ветхого и аварийного фонда, которое на федеральном уровне отрегулировано наиболее четко.

— На территории Новосибирска около 900 таких объектов. Расселение одного стоит около 40 млн рублей, то есть около 40 млрд рублей нужно привлекать, чтобы исключить эту позицию на территории города, — заявил Кондратьев.

При этом он напомнил, что по части домов, которые были признаны аварийными до 2017 года, расселение будет завершено до конца 2023 года — и тогда в городе останутся 300 таких домов. На их расселение мэрия рассчитывает получить ресурсы при продлении федеральной программы — около 12 млрд рублей. При этом муниципалитет по-прежнему намерен привлекать строительный комплекс к расселению ветхого и аварийного жилого фонда. На сегодняшний день застройщики вложили в решение этой задачи уже 2,5 млрд рублей.

Что касается комплексного развития территории, то сегодня в высокой степени подготовки находятся 12 площадок, по трем из них уже заключены договоры, по одной — объявлен аукцион, по трем — он пройдет в феврале-марте 2023 года, по четырем — в мае-июне.

комплексное развитие территории

Тренд 2022 года — комплексное развитие территории

— Объем площадок, по которым сегодня ведется работа, — это 18 проектов на 158 га. На этой территории — 955 ИЖС, 100 ветхих аварийных домов, — пояснил Кондратьев. — Как мы предполагаем, в рамках программы комплексного развития территории ИЖС — это ответственность застройщиков. Ветхий и аварийных фонд в этой модели: 25% — это ответственность бюджета, 75% — застройщиков, вполне приличная экономика. На этой территории должны быть введены 2 млн кв. м жилья. Это тот резерв, который мы формируем. В целом в этой модели у нас заложены 1,5 тысячи га земли.

По его словам, в нынешней ситуации крайне важно, чтобы в реализации проектов на этапе расселения застройщикам руку помощи протянули финансовые структуры.

— Такие площадки емкие, затраты на расселение составляют около 300-500 млн рублей. Но по ветхому фонду у нас практика в судах наработана, и мы уверены, что этот процесс не остановить. По ИЖС будем еще нарабатывать практику, хотя все нормативные документы уже приняты на федеральном и региональном уровне, — резюмировал чиновник.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске не продано рекордное количество квартир в новостройках. 

Фото pixabay.com — schauhi

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : частный сектор Расселение ветхого и аварийного жилья Комплексное развитие территории


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