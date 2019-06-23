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Достойный заработок в сети

  • 23/06/2019, 14:01
Можно ли заработать на жизнь копирайтингом? Что такое копирайтинг? Какое для этого нужно образование?

Заработок в сетиКопирайтинг — новое занятие

В списке свежих профессий, появившихся после распространения по земному шару интернета, есть “копирайтер” — так называют сейчас человека, занимающегося текстовым наполнением сайтов. Сеть развивается непрерывно ударными темпами, и такая услуга очень востребована, спрос на копирайтеров огромен.

Профессиональное образование?

Образовательная сфера, как и во многих других направлениях, отстает от требований времени и не предлагает обучения этой нужной специальности.

Ну и ничего страшного. На самом деле, для среднего, не “топового”, копирайтера диплом журналиста или рекламного менеджера совершенно необязателен. Работодатели его требуют редко. Для успешной деятельности достаточно отлично усвоенного базового образования, которое многие недооценивают. Ведь если на уроках в средней школе прилежно заниматься, то можно в результате иметь достаточно широкие знания о мире, навыки работы с новой информацией, приличную грамотность и умение излагать свои (или перерабатывать чужие) мысли письменно.

Полученное потом профессиональное образование даст возможность писать более “дорогие” статьи для специализированных сайтов. Но самым многочисленным все же остается контент для широкого круга потребителей, совершенно не нуждающийся в заковыристом изложении. Скорее наоборот, такой текст должен быть написан просто и доступно. И это позволяет любому человеку, способному сложить из отдельных слов увлекательную историю, попробовать себя на данном поприще.

Проблемы специалистов

Кстати, у написания специализированных статей есть свои подводные камни. Многие табличные или статистические данные довольно трудно бывает видоизменить в тексте так, чтобы автоматические системы распознавания плагиата воспринимали их как нечто оригинальное. А заказчики статей, как правило, пользуются такими системами и очень недовольны, если по параметру “уникальность текста” получаются низкие показатели. Есть, разумеется, и для данных случаев уже разработанные приемы решения проблем. Например, по ссылке  “Антиплагиат киллер” предлагает улучшить уникальность текста быстро и недорого.

Плюсы и минусы профессии

Следует понимать, что вступая в ряды копирайтеров “с нуля”, нужно быть готовым упорно трудиться без немедленной отдачи, с расчетом на будущее. Вникать в тонкости написания сетевых текстов, знакомиться с профессиональным сленгом и терминами, собирать портфолио и зарабатывать репутацию.

  • вначале заработок покажется вам копеечным, еще и нестабильным
  • кроме собственно написания текстов, время и силы тратятся на поиск заказов и заказчиков
  • спрос велик, но и предлагают свои услуги многие, кто-то согласен демпинговать (и особенно те, кто пишет коряво)

Но пройдя этот путь до вершины, впоследствии вполне можно получить

  • достойные деньги
  • гибкий график
  • возможность работать в любом месте, просто вынув ноутбук из чехла
  • постоянное знакомство с кучей разнообразной любопытной информации

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