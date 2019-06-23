20 июня театр «Красный факел» закрыл свой 99-й сезон. В этот день зрители увидели спектакль «Шут Балакирев» по пьесе Григория Горина. Этот же спектакль откроет юбилейный 100-й сезон «Красного факела» 20 сентября, сообщили в пресс-службе театра.

В уходящем сезоне театр поставил четыре спектакля: драму Максима Горького «Дети солнца» (режиссер Тимофей Кулябин), детективный триллер Дона Нигро «Странный ужин инспектора Раффинга» (режиссер Денис Азаров), трагифарс Григория Горина «Шут Балакирев» (режиссер Тимур Насиров) и детскую сказку Артема Находкина «Высоко». Со спектаклем «Три сестры» театр побывал на фестивалях «ТЕАРТ» в Минске, «”Золотая Маска” в Эстонии» – в городе Таллин, на гастролях в Берлине, Цюрихе, Женеве, а «Дети солнца» были показаны на сцене московского Театра Наций в рамках Международного фестиваля-школы современного искусства «ТЕРРИТОРИЯ». Финальными гастролями 99-го сезона стали большие обменные гастроли с Ростовским-на-Дону молодежным академическим театром, прошедшие в июне. Они стали возможны благодаря Министерству культуры РФ, Министерству культуры Новосибирской области и участию Федерального центра поддержки гастрольной деятельности.

По итогам сезона были вручены премии за лучшие актерские работы по решению художественного совета театра.

Премия III степени — заслуженной артистке России Татьяне Классиной( за роли миссис Френч в спектакле «Странный ужин инспектора Раффинга», Дарьи Бурыкиной в спектакле «Шут Балакирев»), заслуженной артистке России Елене Ждановой ( за роли миссис Рейвенскрофт в спектакле «Странный ужин инспектора Раффинга», Анисьи Балакиревой в спектакле «Шут Балакирев»), Сергею Богомолову за роль Ивана Балакирева в спектакле «Шут Балакирев»).

Премия II степени — Екатерине Жировой ( за роли Мелании в спектакле «Дети солнца», Долли в спектакле «Странный ужин инспектора Раффинга», фрейлины Екатерины Головкиной в спектакле «Шут Балакирев», а также Кометы и Шарика-скрипуна в сказке «Высоко») и Павлу Полякову (за роли Павла Протасова в спектакле «Дети солнца» и светлейшего князя Александра Меншикова в спектакле «Шут Балакирев» ).

Премия I степени -актрисе Ирине Кривонос ( за роли Лизы в спектакле «Дети солнца», императрицы Екатерины Алексеевны в спектакле «Шут Балакирев) и заслуженному артисту России Андрею Черных ( за роли Бориса Чепурного в спектакле «Дети солнца» и императора Петра I в спектакле «Шут Балакирев» ).

Премию зрительских симпатий получила Екатерина Жирова за роли Долли в спектакле «Странный ужин инспектора Раффинга» и Мелании в «Детях солнца» . Лучшим цехом 99-го сезона признан гримерно-постижёрный цех под руководством Лидии Игнатович.

Театр закрыл сезон на большой и малой сценах, но летом продолжит работу театральное кафе. И совсем скоро, 1 июля, на летней веранде «КаФе» пройдет благотворительный концерт «Твори добро!» – средства от мероприятия будут направлены на лечение любимого новосибирского актера, заслуженного артиста России Лаврентия Сорокина, вынужденного бороться с тяжелой болезнью. На предложение «Красного факела» принять участие в концерте откликнулись все театры Новосибирска. Уже подтвердили свое участие Константин Телегин, Дарья Емельянова, Олег Майборода, Сергей Богомолов, Антон Войналович из «Красного факела», Андрей Яковлев, Денис Казанцев, соорганизаторы марафона — Анастасия Журавлева и стеб-арт студия «Ха!Мы!». Для «Красного факела» это не первый благотворительный марафон — уже много лет проходит концерт «Будьте добры!» (в пользу воспитанников нескольких детских домов Новосибирска и области). На вечере 1 июля организаторы хотят создать такую же атмосферу добра, взаимопонимания, благодарности и радости жизни.

Фото предоставлены пресс-службой театра, автор- Виктор Дмитриев