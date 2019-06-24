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Новосибирск успешно справился с переходом на «цифру»

На это ушло три недели.
  • 24/06/2019, 10:07
Автор: Евгения Серёгина
Новосибирск успешно справился с переходом на «цифру»

В Новосибирске на пятницу 21 июня было отработано 90% заявок горожан, переходящих на цифровое вещание. Всего за три недели поступило 6,4 тыс. заявок. Об этом на еженедельной пресс-конференции сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

 Заранее, задолго до момента перехода на цирковое телевидение мы всячески по различным источникам, по различным каналам информировали новосибирцев об этом, чтобы люди подготовились,  рассказывает мэр.  Заявки принимали на телефон 051, в администрациях районов. Был создан штаб отрядов волонтёров, которые ходили по вызовам.

По информации мэра, наибольшее число заявок поступало от жителей частного сектора Ленинского, Заельцовского, Калининского, Кировского и Октябрьского районов. Отдельные категории горожан воспользовались льготами по оплате установки оборудования. Речь идёт о ветеранах и инвалидах Великой Отечественной войны, малоимущих гражданах, бывших несовершеннолетних узниках концлагерей.

Сам глава города оценивает переход на цифру как очередной прогресс для Новосибирска и его жителей.

 В целом, скажу как радиоинженер: переход на цифровое телевидение технологически такой же рывок, как переход от чёрно-белого телевидения к цветному,  считает Локоть.  Это совершенно другой уровень вещания и восприятия информации.

Напомним, что по данным на 10 июня, «оцифровка» охватывала 73% жителей Новосибирска.

Фото: pixabay.com, автор- PublicDomainPictures

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