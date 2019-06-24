Новосибирск успешно справился с переходом на «цифру»

В Новосибирске на пятницу 21 июня было отработано 90% заявок горожан, переходящих на цифровое вещание. Всего за три недели поступило 6,4 тыс. заявок. Об этом на еженедельной пресс-конференции сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Заранее, задолго до момента перехода на цирковое телевидение мы всячески по различным источникам, по различным каналам информировали новосибирцев об этом, чтобы люди подготовились, — рассказывает мэр. — Заявки принимали на телефон 051, в администрациях районов. Был создан штаб отрядов волонтёров, которые ходили по вызовам.

По информации мэра, наибольшее число заявок поступало от жителей частного сектора Ленинского, Заельцовского, Калининского, Кировского и Октябрьского районов. Отдельные категории горожан воспользовались льготами по оплате установки оборудования. Речь идёт о ветеранах и инвалидах Великой Отечественной войны, малоимущих гражданах, бывших несовершеннолетних узниках концлагерей.

Сам глава города оценивает переход на цифру как очередной прогресс для Новосибирска и его жителей.

— В целом, скажу как радиоинженер: переход на цифровое телевидение —технологически такой же рывок, как переход от чёрно-белого телевидения к цветному, — считает Локоть. — Это совершенно другой уровень вещания и восприятия информации.

Напомним, что по данным на 10 июня, «оцифровка» охватывала 73% жителей Новосибирска.

Фото: pixabay.com, автор- PublicDomainPictures