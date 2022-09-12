Доступная и качественная мебель в Новосибирске

Вас ждет магазин «ВашаКомната.РФ». Здесь вы сможете приобрести мебельную продукцию высокого качества по самым доступным ценам от 50 ведущих производителей. Каждый покупатель найдет у нас интересующую модель для дома либо офиса. Наш каталог свыше тысячи позиций, а реализуемая продукция дополняется фирменной гарантией от фабрик-производителей. «ВашаКомната.РФ» –это мебель от ведущих производителей по приятным ценам
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Варианты оплаты заказа, доступные нашим покупателям:
Для вашего удобства мы разработали индивидуальный подход к каждому клиенту. Не останутся без особого внимания новые либо постоянные покупатели – их ждет персональная система скидок. Размер скидок определяется согласно объему текущей и совершенных ранее покупок. Хотите еще больше приятных сюрпризов? Наша компания регулярно проводит розыгрыши призов, выдает сертификаты через группы в соцсетях, устраивает акции, снижает цену на выбранные категории товаров.
Приобретенную у нас продукцию мы доставляем своим транспортом. Это гарантирует потребителям сохранность качества товара и оперативные сроки доставки. Вы сможете забрать покупку и самостоятельно, для этих целей в черте города расположены несколько пунктов самовывоза.
Каталог компании включает лучшие модели от популярных мебельных фабрик. Мы работаем лишь с проверенными поставщиками, обеспечивающими высокое качество выпускаемой продукции. На все покупки действует фирменная гарантия, согласно выбранной категории ее срок составляет до 36 месяцев. Обнаружили при установке брак? Не беда, в данном случае возврат будет оформлен за счет нашего магазина.
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Фото предоставлено пресс-службой компании
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