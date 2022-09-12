Доступная и качественная мебель в Новосибирске

Вас ждет магазин «ВашаКомната.РФ». Здесь вы сможете приобрести мебельную продукцию высокого качества по самым доступным ценам от 50 ведущих производителей. Каждый покупатель найдет у нас интересующую модель для дома либо офиса. Наш каталог свыше тысячи позиций, а реализуемая продукция дополняется фирменной гарантией от фабрик-производителей. «ВашаКомната.РФ» –это мебель от ведущих производителей по приятным ценам

Мебель на любой вкус

Кухня . С нашей продукцией ваша кухня станет уютной и функциональной. В продаже — гарнитуры, столы и стулья для столовой, стильные аксессуары для придания атмосферности и стиля.

. С нашей продукцией ваша кухня станет уютной и функциональной. В продаже — гарнитуры, столы и стулья для столовой, стильные аксессуары для придания атмосферности и стиля. Гостиная . Мы предлагаем широкий ассортимент диванов, шкафов, комплектов, гарнитуров, комодов, тумб, кресел для гостиной.

Мы предлагаем широкий ассортимент диванов, шкафов, комплектов, гарнитуров, комодов, тумб, кресел для гостиной. Спальня . У нас в продаже вы найдете гарнитуры, кровати, тахты для сна и отдыха. Также сможете купить туалетные столики, тумбочки, шкафы, зеркала и т.д.

У нас в продаже вы найдете гарнитуры, кровати, тахты для сна и отдыха. Также сможете купить туалетные столики, тумбочки, шкафы, зеркала и т.д. Детская. Обустройте для своего ребенка стильную, функциональную комнату его мечты при помощи наших диванов, шкафов, столов, стеллажей.

Обустройте для своего ребенка стильную, функциональную комнату его мечты при помощи наших диванов, шкафов, столов, стеллажей. Офис. Создайте практичный офисный интерьер. В продаже — компьютерные столы, кабинеты руководителя, офисные кресла, столы для сотрудников и многое другое.

Как выгодно купить мебель?

Сэкономьте свое время и нервы! Вам больше не нужно ездить по городу в поисках подходящей модели — вся мебель собрана в одном месте и ее можно купить, не выходя из дома.

Варианты оплаты заказа, доступные нашим покупателям:

Банковская карта;

Оплата курьеру наличными;

Безналичный платеж;

Для вашего удобства мы разработали индивидуальный подход к каждому клиенту. Не останутся без особого внимания новые либо постоянные покупатели – их ждет персональная система скидок. Размер скидок определяется согласно объему текущей и совершенных ранее покупок. Хотите еще больше приятных сюрпризов? Наша компания регулярно проводит розыгрыши призов, выдает сертификаты через группы в соцсетях, устраивает акции, снижает цену на выбранные категории товаров.

Доставка, гарантия

Приобретенную у нас продукцию мы доставляем своим транспортом. Это гарантирует потребителям сохранность качества товара и оперативные сроки доставки. Вы сможете забрать покупку и самостоятельно, для этих целей в черте города расположены несколько пунктов самовывоза.

Каталог компании включает лучшие модели от популярных мебельных фабрик. Мы работаем лишь с проверенными поставщиками, обеспечивающими высокое качество выпускаемой продукции. На все покупки действует фирменная гарантия, согласно выбранной категории ее срок составляет до 36 месяцев. Обнаружили при установке брак? Не беда, в данном случае возврат будет оформлен за счет нашего магазина.

Оставьте себе лишь приятных хлопоты по подбору интересующей модели – все остальное мы уже сделали за вас!

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